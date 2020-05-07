【氣炸鍋】日本大熱氣炸鍋美觀慳位！附28天食譜　天婦羅都用到？

氣炸鍋，絕對是近年最火紅的家電廚具，自從它出現後，以往怕煮油炸食物的家庭都紛紛用氣炸鍋炸雞翼、焗甜品，實在相當方便。自從首個氣炸鍋面世後，不同的品牌都相繼推出自家款式。日本Récolte就以美觀外型、少女配色和高性價比取勝，現在香港終於可以預購了，即帶大家睇睇有何特別，並有食譜分享！

平時的氣炸鍋多以黑色為主，但這個Récolte日本氣炸鍋（Air Oven）就採用「香檳白」和「櫻桃紅」兩隻色，完全對準女士們的喜好！去年底於日本推出後，不少用家分享了自家的開箱片，成功吸引大批香港女士，多番追問何時在香港發售，現在終於可以預購了。

氣炸鍋之所以能成為一股煮食新潮流，很大原因是它予人一種較健康的感覺，即使未能滴油不用，但至少可以減少油量。根據Récolte官網，它如此形容這個氣炸鍋：「最高火力為攝氏200度熱風高速循環，只用食物本身的油脂去氣炸，減少卡路里攝取，而氣炸鍋的隔網亦可隔走過多油分。」此外，用氣炸鍋亦是免睇火，只需調好烹調時間，讓它按時氣炸便可，其間更能烹調其他菜式。

這些功能好像與市面上大部分氣炸鍋無異，要數最大賣點，要數它的外形，闊度和深度分別是21.2厘米及27厘米，只跟一張A4紙差不多，但煮食籃容量卻為2.8公升，小巧慳位，很適合香港的蝸居廚房。有些大牌子的氣炸鍋要二千多元，這個則港幣$799，性格比頗高。

氣炸鍋主要為鋼和矽膠材質製成，3.1公斤，小巧如A4紙般大少，容量卻夠深，方便香港的居住環境。（圖片來源：Récolte官網）

這個氣炸鍋標榜一機五用，能炸、燒、烤、焗和翻熱，每部機都會附送28個由專業廚師Eda Jun設計的氣炸鍋適用食譜，若想當焗爐使用，可以攝氏200度預熱5分鐘；若想翻熱的話，則調成攝氏160度翻熱5分鐘。平時買了些即食炸物，一下子吃不完，但再放涼就變得又濕又腍，單用微波爐翻熱根本無法讓口感回復，然而用氣炸鍋則會回復乾爽酥脆。

示範圖介紹可以用氣炸鍋翻熱天婦羅，但官網就另外提到，氣炸鍋並不適合烹調上濕粉漿的食品，因為會掉粉，所以對於天婦羅，不能炸，只能翻熱。（圖片來源：Récolte官網）

請按下圖睇更多這個氣炸鍋可做的菜式：

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請按下圖睇氣炸鍋的使用和清潔方法：

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有關預售問題，可參考以下由官方facebook提供的資料：

預訂日期：即日起至5月14日

到貨日期：約5月下旬

網上預訂點：豐澤eShop、友和Yoho或WhatsApp下單（號碼：9131-5387）

實體預訂店：City'Super銅鑼灣、沙田及尖沙咀分店



資料來源：Récolte