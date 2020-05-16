【揀蔬菜貼士】嫩甜菠菜日本專家教睇重要特徵　汆水去澀記得要…

美味鮮嫩及甜度較高的菠菜，目測便能選出最優質的靚菠菜，不論是在超級市埸中獨立包裝的，還是在街市中一棵棵散裝出售的，只需憑一個最大特徵，看一個部位，鮮甜菠菜藏不了！

以下哪棵菠菜，你認為較美味、較鮮？

哪棵菠菜，你認為較美味、較鮮？（《相葉學》影片截圖）

據日本蔬果業界龍頭代表杉本桑先生講解，揀菠菜的主要方法其實簡單，目測亦能分辨，此方法特別適用於冬天生長的菠菜，夠甜、夠營養的特徵更為明顯。別只觀察菜葉，基本上從綠葉中未能準確鑒別哪棵菠菜更美味及更甜，留心觀察一個部位，保證能在芸芸菠菜中，揀到茁壯的菠菜。

按圖便有答案，多了解鑒別美味菠菜的主要方法及成因︰

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買到肥美的菠菜後，在正式烹調前，需要先做去澀味的處理。菠菜本身有草酸，即使是又甜又壯的菠菜亦蘊藏草酸成分。去澀方式好簡單，大家可能知道要將菠菜汆水，但汆水時間需多久才不導致營養流失？汆水後有重要一步需要完成才叫做妥。

按圖有「去除菠菜澀味」的烹調貼士及「最能品嚐菠菜鮮味」的簡單料理︰

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相關連結︰【菠菜營養】抗氧化力強助防癌8大好處 去澀味方法超簡單！

想重溫日本蔬果專家傳授揀洋蔥、京蔥、南瓜、番薯、番茄、紅蘿蔔、生菜、青瓜、蓮藕、粟米、紅提子、蜜桃、香蕉、奇異果、士多啤梨、車厘子的秘技，請按各「藍字」連結。

菠菜至少有8大健康好處，但患腎結石的人士需留意菠菜的攝取量，不宜單次大量攝取高草酸的食物。（李啟康攝）

菠菜8大健康好處 抗氧化助防癌降血壓補眼

菠菜屬於莧菜科，富含營養成分和抗氧化劑，有益於眼睛健康，幫助細胞抗氧化，有助預防癌症及降血壓。菠菜為身體帶來正面的健康好處至少有以下8項，請點擊下圖了解︰

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一般健康正常的人士在吃菠菜時無需過分擔心，有說菠菜的草酸，與豆腐中的鈣會結合成草酸鈣，導致患腎結石的狀況，但結石的形成不是菠菜和豆腐簡單的相加，從食物中攝取到的草酸，通常在腸道中與鈣結合，形成不被吸收草酸鈣，從糞便中被排走，但以下人士需注意食用菠菜的分量︰

1.患腎結石的人士需留意菠菜的攝取量，不宜單次大量攝取高草酸的食物。 2.服用薄血藥的人士需注意，菠菜中的維他命K有促進凝血功能。 3.攝入過多的鉀會對腎臟功能不好的人士有損害。

參考資料︰相葉マナブ/Healthline/Medical News Today/Food.NDTV/商周/衛生福利