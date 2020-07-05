【入廚貼士】免鹽免醋免整漩渦　加一樣材料做出完美水波蛋！

水波蛋（Poached egg），一直深受歡迎，滑捋捋的蛋白包裹着流心的蛋黃，配以多士或英式鬆餅已經令人垂涎三尺，亦可以加上蛋黃醬令味道更上一層樓。但是，揀雞蛋時有沒有秘訣？醋，鹽在坊間流傳成為不二之法，到底有沒有再懶再簡單的方法呢？ 撰文、攝影：余凱彤、余曉彤

水波蛋，即是水煮嫩蛋，比起其他雞蛋料理它有漩渦的外觀及半生熟蛋黃，是近年來備受熱捧的雞蛋料理。不少人認為要煮完美的水波蛋並不容易，因為很多時只見到蛋黃和蛋白分離，一鍋子浮滿蛋白，感覺不堪入目。其實，只需五個步驟就可完成到餐廳動不動要一百幾十元的水波蛋多士！

水波蛋，滑捋捋的蛋白包著裹着流心的蛋黃，蛋汁沾上麵包味道一流！（Egglettes）

一定要用室温蛋？一定要用優質大蛋？

正式烹煮水波蛋之前，一大謬誤是要先選擇合適的室温蛋。但其實，雞蛋的產地，大小，温度等都不會影響水波蛋的美觀及味道。無論是美國的白雞蛋，中國的走地雞蛋，還是初生的小雞蛋都能煮出理想的水波蛋。所以不用提早預備！最重要的技巧還是其過程及烹調手法！

按圖看5步驟做出完美水波蛋及小貼士：

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健康小貼士： 雞蛋，含有豐富的蛋白質，維他命A，D，B，B12及葉黃素，玉米黃素，有健腦保眼等的功效。

以上所介紹的方法可說是比較原始，坊間亦有流傳了不同的方法來煮水波蛋如在水中攪拌成漩渦才加蛋、或加鹽加醋等。以前我們亦有記者基於基本步再實試了6種煮水波蛋的方法，不過有別於筆者使用的雞蛋，以下6個方法需用上室溫蛋而非冷凍蛋。有興趣也可以按下圖看看漩渦法、加鹽、加醋煮及衍生其他水波蛋煮法：