【入廚貼士】30分鐘自製蜂巢豆腐　嫩豆腐或硬豆腐效果較好？

豆腐種類多，件件也叫豆腐，賣相卻有不同，每一道菜都可以用上不同的豆腐。以吃火鍋為例，便會選擇最「索」湯汁的蜂巢豆腐！不過走進街市便會發現任何一檔也找不到蜂巢豆腐，惟有靠自己製造！ 攝影：余曉彤

蜂巢豆腐又名冰豆腐、凍豆腐，因為內部呈蜂巢狀而且又會吸收湯汁因而得名。早前介紹過蜂巢豆腐的製作方法，基本上要用上整整2天才可以完成，若然心血來潮晚餐想吃「索」汁豆腐，恐怕只有一個想字。不過坊間有一個快速製作蜂巢豆腐的方法，只需要30分鐘便可由一磚豆腐變身成為蜂巢豆腐，時間大大縮短至一半有多！

對比正常的蜂巢豆腐，快速版的細孔比較少而且不夠明顯，但細看仍可以見到細孔佈滿豆腐內部。

根據上次經驗用蒸煮嫩豆腐的效果最為吸引，因內部的細孔平均分佈，而且吸水力比其他煎炸滑豆腐及硬豆腐更強。但由於今次的快速版需要先把豆腐拿出，坊間亦建議用板豆腐，故記者選擇了盒裝硬豆腐及蒸煮嫩豆腐，看看兩者之間的不同。

由於今次的快速版需要先把豆腐拿出，坊間亦建議用板豆腐，故記者選擇了盒裝硬豆腐及蒸煮嫩豆腐，看看兩者之間的不同。

按圖看5步快速自製蜂巢豆腐及各豆腐製作效果比較：

+ 10 + 9 + 8

為什麼光滑豆腐會成蜂巢豆腐？

細看蜂巢豆腐，便會發現豆腐由原本的白色變成黃色，豆腐表面及內裡亦留有不少孔洞。到底為什麼冷藏及解凍過後令原本白滑的豆腐變成黃色又多洞的蜂巢豆腐呢？

按圖了解為什麼光滑豆腐會成蜂巢豆腐：