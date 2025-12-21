帶飯食譜30個推介｜自製簡易飯盒翻叮不變質！

不少朋友都對於帶飯吃什麼毫無主意，以下就有30個由記者推介的帶飯食譜，有小菜、炒飯、意粉等等，1個月都不重複！



帶飯，不是所有食材都適合，相信大家都聽過長輩說，綠葉蔬菜不能擺過夜或翻熱，說會「有毒」，有毒與否不知道，但確實會變黃、變味。此外，魚類或新鮮海鮮等都不宜放隔夜，想帶飯的朋友宜避免。至於烹調方式方面，以蒸、燉等為佳，煎炸等則不太建議。

以下有幾項適合帶飯的食材類別，各位不妨參考一下：

（1）米飯、意粉

（2）茄果類（番茄、茄子、三色椒等）、根莖類（薯仔、南瓜、蓮藕、番薯、蘿蔔等）、菇菌類（杏鮑菇、雲耳等）

（3）油脂較低的肉類如牛、雞等。



如果想了解背後原因及更多帶飯貼士，可參考以下文章：

另外，若你仍然希望食到蔬菜，日本便當達人曾示範冷凍蔬菜飯盒的技巧。

記者就根據上述原則，嚴選了30個帶飯適宜的食譜，當中包括：蒸餸、燜餸、炒飯、意粉等等，食材亦非常多樣，如：雞翼、肉餅、燜排骨等，讓你省去煩惱煮甚麼好的時間。

家常小菜——雞、牛、豬類

薯仔燜雞翼食譜

【雞翼食譜】薯仔燜雞翼連汁都撈埋！童年最愛家常菜

薯仔燜雞翼食譜

冬菇雲耳蒸雞食譜

【冬菇雲耳蒸雞食譜】 簡易清蒸家常菜 紅棗養顏香甜嫩滑

冬菇雲耳蒸雞食譜

瑞士雞翼食譜

【雞翼食譜】瑞士雞翼皮滑肉嫩 Sweet變Swiss香甜惹味

瑞士雞翼食譜

番茄牛肋骨食譜

【番茄牛肋骨食譜】雪藏肉3招輕鬆變上菜 鮮甜嫩滑冰糖不可少

番茄牛肋骨食譜

中式牛柳食譜

【中式牛柳食譜】牛肉軟腍嫩滑全靠3招 酸酸甜甜好下飯！

薯仔粒炒牛肉食譜

【薯仔食譜】薯仔粒炒牛肉碎夠惹味 簡單易煮佐飯菜

薯仔粒炒牛肉碎

金菇肥牛卷食譜

【金菇肥牛卷食譜】自製3料照燒汁 火鍋材料變惹味便當

日式薯仔燉肉食譜

【日式薯仔燉肉食譜】日本療癒系家常菜 幸福的味道

日式薯仔燉肉食譜

梅菜蒸肉餅食譜

【梅菜蒸肉餅食譜】鹹香肉滑 鼎爺教路蒸肉餅最緊要最後步驟！

梅菜蒸肉餅食譜

紅燒肉碎冬瓜食譜

【紅燒肉碎冬瓜食譜】經典家常菜 冬瓜盡吸紅燒肉汁精華超惹味！

南瓜蒸排骨食譜

【排骨食譜】南瓜蒸排骨送飯一流 入門級家常菜

南瓜蒸排骨食譜

豚肉生薑燒食譜

【豚肉生薑燒食譜】獲評為日本男人最愛料理 15分鐘自調甜味薑汁

豚肉生薑燒食譜

家常小菜——素食類

蒜蓉蒸茄子食譜

【蒜蓉蒸茄子食譜】提味軟滑靠1個步驟 茄子點解叫矮瓜Eggplant?

蒜蓉蒸茄子食譜

溫拌杏鮑菇食譜

【素食食譜】溫拌杏鮑菇如手撕雞美味 開胃惹味解食慾不振

溫拌杏鮑菇食譜

菜脯煎蛋食譜

【簡易食譜】菜脯煎蛋住家風味 菜脯爽脆芫荽鮮香

菜脯煎蛋食譜

飯類

揚州炒飯食譜

【揚州炒飯食譜】港人最愛茶餐廳名物 蝦仁叉燒配粒粒分明飯底

揚州炒飯食譜

鹹魚雞粒炒飯

【炒飯食譜】鹹魚雞粒炒飯香口惹味成網民最愛 人氣揮低揚州炒飯

西炒飯食譜

【炒飯食譜】西炒飯新手必學零失敗 配料隨意茄汁不可少

泡菜炒飯食譜

【炒飯食譜】泡菜炒飯韓國人家中必備料理 一招令泡菜乾身爽口！

泡菜炒飯食譜

滑蛋雞扒飯食譜

【滑蛋雞扒飯食譜】20分鐘日式家常料理 蛋滑雞扒嫩有秘訣

滑蛋雞扒飯食譜

咖喱野菜飯食譜

【素食食譜】咖喱野菜飯帶飯不走樣 30分鐘簡單高營養注滿正能量

咖喱野菜飯食譜

番茄薯仔燴飯食譜

【素食食譜】番茄薯仔燴飯香濃惹味超開胃 懶人簡單做法速速開飯

番茄薯仔燴飯食譜

意粉、麵類

乾炒牛河食譜

【乾炒牛河食譜】河粉不黐底有竅門 掌握3大秘訣惹味乾身零難度

乾炒牛河食譜

星洲炒米食譜

【星洲炒米食譜】15分鐘自製港式風味 少油少辣輕盈便當

松子蒜片大蝦炒意粉食譜

【意粉食譜】松子蒜片大蝦炒意粉 蒜香惹味又健康！

松子蒜片大蝦炒意粉

雞肉本菇扁意粉食譜

【飯盒食譜】雞肉本菇扁意粉15分鐘煮好 輕鬆媲美日式Cafe出品

肉醬意粉食譜

【肉醬意粉食譜】自製超簡易 開Party不必再叫到會了！

肉醬意粉食譜

拿破崙意粉食譜

【拿破崙意粉食譜】茄汁意粉開胃有益 加一樣材料添日式風味

拿破崙意粉食譜

煙三文魚蝴蝶粉食譜

【煙三文魚蝴蝶粉食譜】清新抗氧化 15分鐘自製飯盒裏的花園

煙三文魚香草蝴蝶粉食譜

韓式泡菜冷麵食譜

【韓式泡菜冷麵食譜】15分鐘夏日清新便當 甜酸微辣消暑最啱！