帶飯食譜30個推介｜自製簡易飯盒翻叮不變質！
不少朋友都對於帶飯吃什麼毫無主意，以下就有30個由記者推介的帶飯食譜，有小菜、炒飯、意粉等等，1個月都不重複！
帶飯，不是所有食材都適合，相信大家都聽過長輩說，綠葉蔬菜不能擺過夜或翻熱，說會「有毒」，有毒與否不知道，但確實會變黃、變味。此外，魚類或新鮮海鮮等都不宜放隔夜，想帶飯的朋友宜避免。至於烹調方式方面，以蒸、燉等為佳，煎炸等則不太建議。
以下有幾項適合帶飯的食材類別，各位不妨參考一下：
（1）米飯、意粉
（2）茄果類（番茄、茄子、三色椒等）、根莖類（薯仔、南瓜、蓮藕、番薯、蘿蔔等）、菇菌類（杏鮑菇、雲耳等）
（3）油脂較低的肉類如牛、雞等。
如果想了解背後原因及更多帶飯貼士，可參考以下文章：
另外，若你仍然希望食到蔬菜，日本便當達人曾示範冷凍蔬菜飯盒的技巧。
【入廚貼士】冷凍蔬菜便當2星期不變質？專家教不出水更美味秘技
記者就根據上述原則，嚴選了30個帶飯適宜的食譜，當中包括：蒸餸、燜餸、炒飯、意粉等等，食材亦非常多樣，如：雞翼、肉餅、燜排骨等，讓你省去煩惱煮甚麼好的時間。
家常小菜——雞、牛、豬類
薯仔燜雞翼食譜
冬菇雲耳蒸雞食譜
瑞士雞翼食譜
【雞翼食譜】瑞士雞翼皮滑肉嫩 Sweet變Swiss香甜惹味
番茄牛肋骨食譜
中式牛柳食譜
薯仔粒炒牛肉食譜
金菇肥牛卷食譜
日式薯仔燉肉食譜
梅菜蒸肉餅食譜
紅燒肉碎冬瓜食譜
【紅燒肉碎冬瓜食譜】經典家常菜 冬瓜盡吸紅燒肉汁精華超惹味！
南瓜蒸排骨食譜
豚肉生薑燒食譜
【豚肉生薑燒食譜】獲評為日本男人最愛料理 15分鐘自調甜味薑汁
家常小菜——素食類
蒜蓉蒸茄子食譜
【蒜蓉蒸茄子食譜】提味軟滑靠1個步驟 茄子點解叫矮瓜Eggplant?
溫拌杏鮑菇食譜
菜脯煎蛋食譜
飯類
揚州炒飯食譜
鹹魚雞粒炒飯
【炒飯食譜】鹹魚雞粒炒飯香口惹味成網民最愛 人氣揮低揚州炒飯
西炒飯食譜
泡菜炒飯食譜
【炒飯食譜】泡菜炒飯韓國人家中必備料理 一招令泡菜乾身爽口！
滑蛋雞扒飯食譜
咖喱野菜飯食譜
【素食食譜】咖喱野菜飯帶飯不走樣 30分鐘簡單高營養注滿正能量
番茄薯仔燴飯食譜
【素食食譜】番茄薯仔燴飯香濃惹味超開胃 懶人簡單做法速速開飯
意粉、麵類
乾炒牛河食譜
【乾炒牛河食譜】河粉不黐底有竅門 掌握3大秘訣惹味乾身零難度
星洲炒米食譜
松子蒜片大蝦炒意粉食譜
雞肉本菇扁意粉食譜
【飯盒食譜】雞肉本菇扁意粉15分鐘煮好 輕鬆媲美日式Cafe出品
肉醬意粉食譜
拿破崙意粉食譜
煙三文魚蝴蝶粉食譜
韓式泡菜冷麵食譜
【韓式泡菜冷麵食譜】15分鐘夏日清新便當 甜酸微辣消暑最啱！