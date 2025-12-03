家常小炒25道食譜｜港式小炒15分鐘完成、超簡單餸菜只需一隻鑊

家常小炒餸菜食譜｜不少人喜歡外出用餐，是因為貪餐廳酒樓的小菜夠鑊氣，不用在家大費周章，煮兩味都弄得全屋污煙瘴氣。但其實簡單美味的小炒菜式有很多，記者今次就先精選了25道簡易小炒食譜介紹給大家，有菜、肉、蛋、海鮮及飯麵等，最快10分鐘搞掂，即使家中只有一隻平底鑊也可做得到！



家常菜・炒食譜｜肉類：豬、牛、雞

家常小炒食譜｜肉碎扒玉子豆腐

【肉碎扒玉子豆腐食譜】15分鐘極速拌飯料理！玉子豆腐不是豆腐！

肉碎扒玉子豆腐食譜

家常小炒食譜｜麻油豬頸肉

【麻油豬頸肉食譜】爽彈豬頸肉盡吸麻油米酒香 台式暖胃家常菜

麻油豬頸肉食譜

家常小炒食譜｜豚肉生薑燒

【豚肉生薑燒食譜】獲評為日本男人最愛料理 15分鐘自調甜味薑汁

豚肉生薑燒食譜

家常小炒食譜｜沙茶牛肉

【沙茶牛肉食譜】10分鐘惹味家常菜 潮州沙茶醬源自南洋沙嗲醬

沙茶牛肉食譜

家常小炒食譜｜薯仔粒炒牛肉碎

【薯仔食譜】薯仔粒炒牛肉碎夠惹味 簡單易煮佐飯菜

薯仔粒炒牛肉碎

家常小炒食譜｜葱爆牛肉

【葱爆牛肉食譜】北京小菜惹味嫩滑 如何判斷牛肉幾成熟？

葱爆牛肉食譜

家常小炒食譜｜芥蘭炒牛肉

【芥蘭炒牛肉食譜】秋冬必食芥蘭 簡單2招去除芥蘭苦澀味

芥蘭炒牛肉食譜

家常小炒食譜｜宮保雞丁

【宮保雞丁食譜】經典四川菜15分鐘做好 香辣醬汁濃度自己話事！

宮保雞丁食譜

家常小炒食譜｜翠玉瓜炒雞柳

【翠玉瓜炒雞柳食譜】10分鐘小菜辟草青味有秘訣 揀翠玉瓜4貼士

翠玉瓜炒雞柳食譜

家常小炒食譜｜子薑炒雞柳

【雞食譜】鮮嫩子薑炒雞柳酸甜醒胃 糖醋汁簡便做法超百搭

子薑炒雞柳食譜

家常菜・炒食譜｜海鮮：魚、蝦、蜆＇魷魚

家常小炒食譜｜蘆筍炒斑片

【蘆筍炒斑片食譜】15分鐘營養家常菜 急凍魚塊靠1種材料更嫩滑

蘆筍炒斑片食譜

家常小炒食譜｜翠玉瓜炒蝦球

【翠玉瓜炒蝦球食譜】爽口清甜翠玉瓜 加2茶匙XO醬味道立即昇華

翠玉瓜炒蝦球食譜

家常小炒食譜｜辣椒膏炒花甲

【辣椒膏炒花甲食譜】10分鐘簡易泰國菜 泰式萬能醬炒蜆超惹味

家常小炒食譜｜九層塔煮蜆

【九層塔煮蜆食譜】厚肉沙白配芳香九層塔 只需10分鐘新手必試

九層塔煮蜆食譜

家常小炒食譜｜XO醬炒魷魚仔

【XO醬炒魷魚仔食譜】香辣好下飯 港式萬用醬點解叫「XO」醬？

家常小炒食譜｜三杯魷魚

【三杯魷魚食譜】台灣人氣佐飯熱炒 靠三大材料撞出靈魂醬汁

三杯魷魚食譜

家常菜・炒食譜｜蛋

家常小炒食譜｜叉燒炒蛋

【叉燒炒蛋食譜】半肥瘦叉燒香甜惹味 炒蛋拌飯菜15分鐘搞掂！

叉燒炒蛋食譜

家常小炒食譜｜洋葱炒蛋

【洋葱炒蛋食譜】15分鐘健康家常菜 切洋葱免流淚有秘訣

家常菜・炒食譜｜蔬菜

家常小炒食譜｜馬拉盞炒通菜

【蔬菜食譜】馬拉盞炒通菜15分鐘煮好 如何自製惹味馬拉盞醬？

家常小炒食譜｜薑汁炒芥蘭

【蔬菜食譜】薑汁炒芥蘭爽脆鮮甜靠3寶 跟羽衣甘藍同宗抗氧抗癌

薑汁炒芥蘭食譜

家常小炒食譜｜椒絲腐乳通菜

【蔬菜食譜】椒絲腐乳通菜鹹香惹味 15分鐘家常小炒

椒絲腐乳通菜食譜

家常菜・炒食譜｜飯、麵

家常小炒食譜｜三文魚蟹籽炒飯

【炒飯食譜】三文魚蟹籽炒飯含豐富Omega3 全家愛吃15分鐘煮好

家常小炒食譜｜冬蔭功炒飯

【冬蔭功炒飯食譜】15分鐘簡易慳錢帶飯 鮮辣酸香健康美味

家常小炒食譜｜西炒飯

【炒飯食譜】西炒飯新手必學零失敗 配料隨意茄汁不可少

家常小炒食譜｜豉油王炒麵

【炒麵食譜】豉油王炒麵爽口彈牙 15分鐘快炒港式美食