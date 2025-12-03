家常小菜25道食譜｜超簡易15分鐘夠鑊氣、港式餸菜一隻鑊可完成

港式家常小菜食譜｜家常便飯當然不想雕龍雕鳳，最緊要快、靚、正！上次推出完15分鐘小炒食譜，今次再接再厲，加推25個同樣是15分鐘超簡單煮好的小炒食譜！



早前出了一篇15分鐘小炒食譜合集，有沙茶牛肉、翠玉瓜炒蝦球、馬拉盞炒通菜、叉燒炒蛋……等，今次這個下集你也絕對不能錯過，再多25道簡易省時家常菜和炒飯，符合大部分人口味，即使你家中廚房只得一隻鑊都不是問題！

家常菜・炒食譜｜肉類：豬、牛、雞

【金菇炒肉絲食譜】15分鐘佐飯菜 多做1步留住營養強記憶降血脂

蔬菜食譜│欖菜肉鬆四季豆15分鐘家常菜 1招省油免氽水仍保持爽脆

【秋葵炒肉碎食譜】護眼防癌降血糖治便秘 15分鐘營養小炒

【豬頸肉炒荷蘭豆食譜】15分鐘家常菜 荷蘭豆營養豐富但切忌生食

【螞蟻上樹食譜】肉碎炒粉絲成惹味四川菜 典故來自一單冤案？

【孜然牛肉食譜】惹味解膩袪濕 15分鐘風味小炒

【蜜糖芥末牛柳粒食譜】惹味小炒 3步驟炸出外脆內鬆化薯仔！

【沙嗲牛肉炒菜心食譜】簡易惹味家常菜 菜心爽脆嫩綠3大貼士

雞食譜｜香芒炒雞柳15分鐘夏日菜 1招芒果起肉不溶爛幾時落鑊啱?

【辣子雞食譜】15分鐘炮製麻辣重慶菜 材料簡便只需4步驟！

【雞食譜】葱燒雞肉啖啖葱香15分鐘完成 惹味醬汁佐飯一流

家常菜・炒食譜｜海鮮：蝦、蜆

【蝦食譜】避風塘炒蝦港式宴家菜 15分鐘簡單零失敗宴客料理

【西蘭花炒蝦仁食譜】清香嫩滑輕怡家常菜 生炒西蘭花5大秘訣

【豉椒炒蜆食譜】低卡路里鮮甜惹味 15分鐘煮出大牌檔風味

家常菜・炒食譜｜炒蛋

【番茄食譜】番茄肉碎炒蛋15分鐘美味拌飯菜 2招增強抗氧化功效

【炒蛋食譜】苦瓜炒蛋清爽滑嫩 15分鐘簡單小菜夏天必備

【蝦仁炒蛋食譜】爽彈嫩滑韭黃添香 吃不厭簡易家常菜

家常菜・炒食譜｜蔬菜

【蔬菜食譜】蝦醬椒絲生菜 15分鐘護脾胃惹味不寒涼

【小炒王食譜】15分鐘煮出鑊氣客家小炒王 送啤酒最強配搭！

【蔬菜食譜】蟹肉蛋白扒豆苗15分鐘新年菜 去青澀味只需2種材料

蔬菜食譜｜櫻花蝦炒椰菜10分鐘家常菜 炒椰菜免加水多做1步更香

【豆豉鯪魚炒油麥菜食譜】惹味拌飯家常菜 10分鐘極速完成

家常菜・炒食譜｜炒飯

【炒飯食譜】富貴炒飯健康賀年菜 3招令急凍蝦仁鮮甜爽彈！

【飯盒食譜】雞肉本菇扁意粉15分鐘煮好 輕鬆媲美日式Cafe出品