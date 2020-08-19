【10分鐘小菜食譜合集】超省時家常菜　推介易煮易配搭5大食材

除非大時大節，否則平時煮餐飯的話，一定講求快、靚、正！尤其是下班已經很累，想快快脆脆有得食，這種感受應該很多人都試過吧！以下就分享一些10分鐘內可完成的家常菜式，許多都是有肉又有菜，保證營養均衡又好佐飯。

之前介紹過15分鐘小炒食譜，今次決定再挑戰極限，10分鐘煮完一個餸，你覺得有可能嗎？當然有呀，其實有很多簡易的炒餸蒸餸，都可以在10分鐘內完成，保證讓你不必在悶熱的廚房逗留太久。除了一般的菜炒肉家常菜之外，就連得體的宴客海鮮料理都搞得定！

【炒食譜・上】20道佐飯家常小炒麵飯 只需一隻鑊15分鐘可完成！

【炒食譜・下】20道簡易家常小菜麵飯 15分鐘一樣夠鑊氣！

想慳時間的話，通常都煮些最快熟的食材，除了蔬菜外，筆者推薦大家煮牛肉、蜆、蝦、蛋和豆腐等等，以下將示範不同配搭，馬上Bookmark這篇文，總有機會派上用場！

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【沙茶牛肉食譜】10分鐘惹味家常菜 潮州沙茶醬源自南洋沙嗲醬

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