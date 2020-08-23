【三酸甘油脂】攝取過量易中風患心臟病　20種降三酸甘油脂食物

三酸甘油脂，名字聽起來有點複雜，但從字面理解也猜得出它跟脂肪有關，到底它是什麼呢？其實它原本是一種為了保護人體才會存在的血脂，不過攝取過量就很容易引起心血管疾病，到底應該吃什麼才能降低過量的三酸甘油脂？以下將會介紹20種外國營養師推薦的食品。

營養學家Jessica Ash解釋何謂三酸甘油脂，「三酸甘油脂是一種血脂，由游離脂肪酸組成。它們被儲存在體內脂肪中，但你亦會在血液中找到它們。人們主要從兩個途徑得到三酸甘油脂，一是從飲食中吸收，二是靠自己的肝臟去製造，換句話說，人的肝臟和體內組織都會有三酸甘油脂。」Jessica Ash續說，其實三酸甘油脂跟膽固醇一樣，都是為了保護我們而產生的，我們的肌肉特別喜歡攝取脂肪酸或三酸甘油脂，它們是人體賴以吸收能量的脂肪酸。

身體需要從飲食中獲得能量，才能好好運作，不過多餘的能量（尤其是來自簡單碳水化合物等能量），能以三酸甘油脂的形態被儲存，一旦你的三酸甘油脂水平超於正常範圍，就會引起健康問題。記者曾訪問註冊營養師吳耀芬（Kathy），她解釋體內三酸甘油脂過高，可造成的後果，「三酸甘油脂過高，即血脂過高，會形成血管硬化及阻塞，增加患上心血管疾病、腦中風的風險。」

三酸甘油脂被指是心血管疾病的元兇之一。（VCG）

根據醫生所講，不同年齡人士的三酸甘油脂標準數值也會有所差異，其單位為「mg/dL（decilitre）」，即每分升有幾多毫克，當你的三酸甘油脂水平高於標準值時，患心臟病的風險也會大大增加。請見下表：

年齡 標準值

20-25歲 120mg/dL

26-29歲 140mg/dL

30-39歲 150mg/dL

40-49歲 160mg/dL

50歲以上 190mg/dL

日本電視節目介紹過，舞茸含β-葡聚糖等多糖體，有助降低人體內的三酸甘油脂。（資料圖片/鄧穎琪攝）

如果你擔心三酸甘油脂指數太多，可從改變飲食習慣中著手，Jessica Ash建議減少食精製麵粉、含反式脂肪、高果糖粟米糖漿及過量碳水化合物的醣類等。她又指出：「反式脂肪和不飽和脂肪，成為肝臟的負擔，令肝臟製造更多三酸甘油脂，從而產生更多低密度脂蛋白，所以我們吃什麼是很關鍵的。」

那麼，究竟想維持健康的三酸甘油脂水平，應該吃什麼食物？註冊營養師Amanda Archibald說：「重點推薦含糖量低的高纖蔬菜，如十字花科蔬菜等，也包括豆類，不論是罐裝或豆乾皆可，它甚至可增加纖維和延長飽肚感。」此外，多攝取Omega-3脂肪酸也有幫助，應盡量食用富含Omega-3脂肪酸的食品，它們不僅是體內的天然抗炎藥，還能防止肝臟中的三酸甘油脂和低密度脂蛋白產生。

請按下圖睇20種營養師推薦的降三酸甘油脂食品：

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資料來源：《Eat this, not that!》