【迷你廚具】唔想排隊等叮飯？光速萬能盒14分鐘生米煮成熟飯熱餸

繼腸粉電蒸鍋、迷你電飯煲、多功能電鍋…一個人的廚具或迷你廚具又添新成員，迷你蒸煮盒將烹調時間再縮短！日本小家電品牌已推出「光速萬能盒」，據聞半年間在日本已賣出超過5萬部。

「萬能盒」約用14分鐘便快速將「生米煮成熟飯」，適用於一人自煮。（THANKO圖片）

「萬能盒」外觀似極日式便當午餐飯盒，約用14分鐘便快速將「生米煮成熟飯」，分量約有2碗。由於「萬能盒」外型纖巧，收納容易兼能隨身攜帶，適用於一人自煮，一眾蝸居族及上班通勤族也能受惠，帶飯上班，要「爭用」微波爐翻熱飯盒的情景該能改寫。

一眾蝸居族及帶飯上班族也適用。（THANKO圖片）

儘管安坐座位，便達致無油煙自煮，熱騰騰的新鮮飯餸，暖心出爐。簡單地按掣啟動「萬能盒」，即使沒有說明書也懂得操作。便當盒底部有強力發熱線，整個便當煮食盒也能受熱均勻，煮好的飯、煮起的宵夜即食麵不需要盛起，直接夾起便享用，做到「煮完就食」，不用張羅碗碟，洗少隻碗，輕鬆方便，設想周全。

可直接沖水清洗。（THANKO圖片）

想了解光速萬能盒更多，請按下圖看功能及注意事項︰

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市場上另有其他相似的便當蒸煮盒（迷你蒸煮盒），賣點均為蒸煮熱飯神器，插電自熱、自動保溫、便攜式帶飯便當盒…價格由¥50至¥600不等，價格差異頗大，購買前宜慎選。

若想了解市場上其他便當蒸煮盒選擇及售價請按下圖︰

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食譜參考︰

金針雲耳蒸素雞食譜

【同場加映】迷你廚具︳腸粉電蒸鍋2分鐘自製嫩滑腸粉 附15道中式蒸點食譜

按圖了解腸粉電蒸鍋功能及注意事項︰

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【同場加映】迷你廚具 ︳氣炸鍋電飯煲蒸煮盒...一人飯蝸居便攜輕鬆煮飯仔

包括迷你電飯煲、烤爐、焗爐、燒烤機、氣炸鍋、早餐機、洗碗機 ；一人多功能電鍋（煮、煎、蒸）、一人蒸煮盒、攪拌杯、攪拌機、豆漿機及三文治機︰