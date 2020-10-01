【湯圓卡路里】3粒湯圓=1碗白飯？實檢7品牌22款最低熱量4大排名

很多人愛吃黑芝麻湯圓，認為它夠香夠滑，但黑芝麻流心湯圓原來十分肥！記者隨機抽檢市面上7個品牌共22款湯圓，對比一下熱量、糖分及脂肪含量，發現熱量最高一款每粒湯圓有98.4千卡！而熱量最低一款只是24.4千卡，兩者相差近4倍。 當中四大低卡湯圓屬於哪款口味？哪個牌子？ 攝影 ：尹嘉蔚

黑芝麻流心湯圓的卡路里最高，宜非常小心食用。（高啓光攝）

營養師王敏寧（Mandy）受訪時指，每粒20克的黑芝麻流心湯圓已有70千卡，1/2茶匙油及1/4茶匙糖，要跑步22分鐘才可消耗1粒黑芝麻湯圓的熱量。而一串６粒的咖喱魚蛋有76千卡、一碗白飯約232千卡，比較之下1粒黑芝麻湯圓的熱量=1粒咖喱魚蛋的5倍；3.3粒黑芝麻湯圓=１碗白飯。

紅豆味（豆類），相對黑芝麻與花生（堅果類）的脂肪低，不過由於紅豆的甜味較低，所以製作時的糖分用量高，每2粒紅豆湯圓便有1茶匙糖分。

豆沙湯圓的含糖量高，每2粒紅豆湯圓約等於1茶匙糖。（馮嘉雯攝）

請點擊下圖了解5款湯圓成分比併，包括熱量、糖分及脂肪等︰

+ 4 + 4 + 4

水晶湯圓，尺寸比傳統湯圓細一點，不論紫薯及抹茶餡，兩者相比黑芝麻湯圓確實少一半卡路里及脂肪，而且紫薯與抹茶同是健康的食材，是否應該「無咁肥」？

水晶湯圓用植物牛油，飽和脂肪居多，甚至比黑芝麻湯圓的飽和脂肪更高。（馮嘉雯攝）

請按圖認識水晶湯圓的真相：

+ 3 + 3 + 3

Mandy建議如果真要選擇較低脂及低卡的，可揀紅豆味及抺茶水晶，但不論甚麼味道的湯圓，全部應適可而止，每天最多吃2至3粒已夠數！或可以考慮自己做湯圓，控制油與糖比例。

我們就市售的湯圓隨機抽樣7個品牌22款檢視，粗略發現當中每粒湯圓淨重16克，平均熱量最多的是豆沙湯圓（65.5千卡/粒），黑芝麻湯圓（61.4千卡/粒）緊隨其後，兩者相距不大。花生湯圓（55.3千卡/粒）卡路里稍低，最低的是紫薯味湯圓（32.2千卡/粒）。

特濃黑白芝麻湯圓的熱量每粒有98.4千卡，22款樣本中問鼎榜首。（尹嘉蔚攝）

黑芝麻湯圓在市場中比例明顯較多，每個牌子都有推出黑芝麻味道，其中Fresh Togo特濃黑白芝麻湯圓的熱量、糖分及脂肪含量問鼎榜首，每粒有98.4千卡、糖分3.94克/粒、脂肪5.04克/粒。

點擊以下各圖了解湯圓的熱量及營養，當中有你常吃的口味及牌子嗎？（熱量由高至低排列）

+ 35 + 35 + 35

總結以上，最低熱量的4大湯圓為「灣仔碼頭」彩虹糯米湯圓（紫薯）24.4千卡/粒、（花生）29.5千卡/粒、（黑芝麻）熱量29.2千卡/粒，「思念」黑糯米黑芝麻湯圓34千卡/粒、「小寧波」花生湯圓34.3千卡/粒及「思念」黑芝麻湯圓34.9千卡/粒。

資料來源：食物安全中心、營養師王敏寧