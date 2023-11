碳酸水≠梳打水！冇記性、關節痛碳酸水估佢唔到8大害處小心癡呆！

碳酸飲料,是指含有二氧化碳氣體的飲料,由於加入了二氧化碳,喝進胃裏會因膨脹而產生飽足感,有助抑制食欲、幫助消化等。一般我們說的梳打水,就像是碳酸水的前身,無添加色素等的有汽飲料。梳打水,是女士們的減肥恩物,但增添了色素或甜味的碳酸飲品又如何?長期或過量飲用會導致的副作用或害處你又知道嗎?



梳打水、碳酸水有什麼分別?

一些無添加的梳打水成分是碳酸氫鈉,而碳酸飲品成分通常為二氧化碳。這些碳酸飲品有時會加入果味糖漿、糖分、色素等以增添風味,不但沒有瘦身減磅之效,若飲用太多還會引致肥胖,甚至損害骨骼、牙齒健康!

1罐碳酸飲品糖分佔每日攝取量8成

據美國健康營養網站Eat This Not That引述美國疾病預防控制中心(CDC)報告,美國49%的成年人每天至少喝一種普通的碳酸飲品或其他甜味飲料,以一罐約350毫升的碳酸飲品計算,每日單是喝一罐已攝取了約39克糖,按世衛(WHO)建議每人每天熱量攝取2000卡路里計算,精緻糖熱量不可超過50克,即單飲一罐已佔每日總糖分的8成了。

按圖看飲用過量碳酸飲品8大健康陷阱:

1. 牙床萎縮



碳酸飲料的酸鹼度PH值偏向酸性,會腐蝕牙齦,若飲用含糖、防腐劑和人造色素的碳酸飲品的傷害更多。碳酸腐蝕牙齒牙齦,糖分會積藏在牙齦下,為細菌提供養分。牙齒細菌滋生進一步分泌酸性物質,導致牙齦組織被感染及破壞,令牙床萎縮。

2. 影響關節痛



《美國臨床營養雜誌》指出,經常食用碳酸飲料的女性患類風濕性關節炎的風險增加,但痛風患者可以透過喝蘇打水緩解痛風症狀,讓尿液呈鹼性反應,有利於腎臟排出尿酸。而碳酸飲料一般果糖含量高,過量飲用會影響嘌呤代謝,引致尿酸過高,誘發痛風。

3. 腎結石



加糖的碳酸飲品的攝入量愈高,患腎結石的機率愈大。果糖攝入量高會促使尿液中鈣、草酸與尿酸的濃度升高,以致增加結石的機率。美國《腎臟病學會臨床期刊》上的研究更指出,每天喝1杯含糖飲料的人,罹患腎結石的機率會比一般人高出23%。

4. 增大腸癌風險



某些有色碳酸飲料中使用的焦糖色素是由氨製成,《美國臨床營養雜志》一項研究指氨會縮短結腸細胞的壽命,增加結腸黏膜中的細胞繁殖,增大腸癌風險。即使是無色碳酸飲料,攝入過多當中的糖、防腐劑、人造香料都會顯著增加罹患各種癌症的風險,包括結直腸癌。

5. 增不孕、乳腺癌、前列腺癌、卵巢癌機會

溴化植物油(簡稱BVO)是一種食品添加劑,多用於柑橘味碳酸飲品,以維持其香味和顔色。當人體吸收過多BVO時,會取代身體内的碘導致碘缺乏。或增不孕症、乳腺癌、前列腺癌、卵巢癌風險,這種成分已在日本和歐洲禁止使用。有動物實驗已經證實,超過一萬ppm高濃度的BVO,會造成不孕。

6. 記憶力衰退



碳酸飲品含糖量高,攝入過多糖分會令血液循環不良,大腦供血量不足,長期會損害腦部健康。一項針對4,300名45歲以上人士的研究指,碳酸飲品可以在十年內增加罹患中風或癡呆症的機會至兩倍。為研究對象進行大腦掃描和認知測試時,更發現每天喝蘇打水的人大腦普遍較小,記憶力較差,這是引致癡呆症其中的兩個因素。

7. 脫水



許多碳酸飲品中含咖啡因,有利尿作用,會加速身體水分流失。

以碳酸飲品代水?不僅不可補充水分,更會加速身體水分流失!許多碳酸飲品中含咖啡因,有利尿作用。研究指出,碳酸飲品冰涼的口感令人誤以爲能解渴,實際上人飲用後水分會加劇流失。若長期飲用,則會導致脫水、新陳代謝速度變慢,電解質失衡,甚至導致心律不正。

8. 過敏



轉季時你會因爲敏感而狂「打乞嗤」嗎?可能是碳酸飲料在作怪哦。

轉季時你會因爲敏感而狂「打乞嗤」嗎?可能是碳酸飲料在作怪。高度致敏的合成防腐劑苯甲酸鈉能防止糖分腐敗,抑制飲品内的黴菌細菌滋生,現已不會被添加進碳酸飲料中,後來被一種叫做苯甲酸鉀的防腐劑取代。

當含有苯甲酸鉀和維生素C的食物或飲料暴露受熱後,可能會形成化學物苯。國際癌症研究機構認為苯屬於令人類患癌(即第1組)的物質。這會影響人的中樞神經系統,甚至引致造血器官的癌症。雖然從汽水攝入的苯占每天總攝入量很小比重但對蕁麻疹、哮喘等過敏症患者依然沒有好處。

參考文章:Eat This Not That—— 40 Side Effects of Drinking Too Much Soda