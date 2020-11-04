【入廚貼士】日本專家教50度食物保鮮法　延長保鮮期味道更鮮甜！

冷凍蔬菜是最常見的蔬菜保鮮法之一，蔬菜「凍齡」後存放時間延長。其實蔬菜保鮮法又豈只一種，日本近來大熱「50度食物保鮮法」，即事前用50°C的水浸一浸食物，可以保鮮之餘，更能大大提升食物的味道！

蔬菜保鮮，從來都是一大學問，因為溫度及濕度都是關鍵之一，稍有不慎或會枯黃壞掉。與其嘗試步驟比較多的蔬菜冷凍法來保鮮，倒不如試試由日本蒸汽工程研究家平山一政研發的清洗食材方法「50度食物保鮮法」，他指用50°C溫水浸洗後，蔬果、肉類即使擺放幾日都不會變霉，而且味道較佳。

所謂「50度食物保鮮法」中的50°C，其實只是一個指標，只要水溫介乎48°C-52°C都一樣適用。無綫電視節目《東張西望》就實測了以上方法，並請來香港高等教育科技學院食品與健康科學學系特任導師文嘉敏解釋箇中原因，節目組分別實測了3大類食材，分別是蔬菜、肉類和水果。

電視節目《東張西望》實測「50度食物保鮮法」，請來香港高等教育科技學院食品與健康科學學系特任導師文嘉敏解釋箇中原因。（《東張西望》截圖）

按圖看「50度食物保鮮法」蔬菜篇的實測結果及科學原因：

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雖然節目組用「50度食物保鮮法」只實測了雞胸肉，但結果出人意表，私房菜廚師Alex Li更指以後可以用此方法烹調雞胸！

按圖看「50度食物保鮮法」肉類篇的實測結果及科學原因：

蔬菜和肉類使用「50度食物保鮮法」後，延長了保鮮期同時提升口感，原來水果用50°C溫水清洗1分鐘亦有同樣效果，甜度大大提升。但並非樣樣水果也適合，用錯了則得不償失。

按圖看「50度食物保鮮法」水果篇的實測結果及科學原因：