大寒湯水合集｜氣溫降易失眠便秘　健脾暖身8款湯水食譜分2類體質

「小寒不如大寒寒，大寒之後天漸暖」，大寒，為廿四節氣的最後一個節氣，通常是一年中的最冷時期，今年大寒是1月20日。面對季節變化，除了外在的保養，內在亦要多加注意養生，強健身體，以減少感冒、哮喘、四肢冰冷等症狀。以下8款中醫推介的滋陰、健脾、暖身湯水，有素湯亦有肉湯，悉隨尊便。



大寒全年最凍一天 易失眠煩躁便秘腹脹

大寒是全年最凍的一個節氣，因此必須注意保暖、飲湯水進補。不過，不同體質的人在大寒的養生食療是有所不同的。健福堂註冊中醫何捷豪曾撰文在氣溫下降的天氣下，燥熱體質人士易出現失眠、煩躁、口乾舌燥、口瘡、便秘等；脾虛人士更易出現食慾不振、易腹脹、消化不良、大便溏稀情況。因此對燥熱或腸胃功能差者的食物推介會有所分別。

大寒湯水合集

燥熱體質之人，如平素容易口乾舌燥，生口瘡，大便秘結，他們應該以清潤的食物與湯水為主，如沙參，玉竹，杞子，雪梨，無花果，黑芝麻。

沙參玉竹雪耳百合湯滋陰潤肺、止咳生津和養顏的功效，但如果體質濕重的人則不適宜喝。

沙參玉竹雪耳百合湯食譜

玉竹百合蘋果湯：滋陰潤燥，調和五臟的功效，有效改善轉皮膚乾燥、搔癢、口乾咽燥的問題。

玉竹百合蘋果湯食譜

鮮百合淮山無花果黃豆湯：健脾益氣，養陰生津的功效，任何人士都合適飲用。

鮮百合淮山無花果黃豆湯食譜

無花果豬骨湯：潤肺、止咳、平喘功效，功效較平和，適合所有人飲。

無花果豬骨湯食譜

腸胃功能差的話，可選擇健脾益氣的食物與湯水為佳如蓮子，山藥，黨參，胡椒，黑豆，五指毛桃等。

黨參黃芪瘦肉湯：這個湯主要益氣健脾、升陽通竅，適用於氣虛型鼻敏感。

黨參黃芪瘦肉湯食譜

黃耆杜仲杞子煲雞湯健脾補氣，溫腎助陽，強筋骨，補益氣血的功效。

黃耆杜仲杞子煲雞湯食譜

南瓜洋蔥大蒜湯消積化滯，清熱解毒和增免疫力的功效

南瓜洋蔥大蒜湯食譜

胡椒豬肚湯：溫中健脾，散寒止痛，強壯身體的功效。

胡椒豬肚湯食譜

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