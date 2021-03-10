冬菇營養｜防骨鬆助抗癌5好處　專家教點揀點煮煎或蒸更多營養？

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-03-10 12:53

冬菇，不論煲湯或炒菜，美味又富營養，日本有大學教授更指冬菇不但能維持心血管健康，更有助預防癌症。而不同的烹調方法，也會影響能保留多少營養成分。究竟如何烹煮冬菇可有效預防心臟病或癌症？

日本健康節目《主治医が見つかる診療所》提到冬菇可以維持心血管健康秘密，就是因為含有豐富的香菇嘌呤，比第二多的蘑菇，數量多出了10倍！（節目截圖）

冬菇的好處

冬菇好處多，日本健康節目《主治医が見つかる診療所》也有介紹，更請來日本的菇菌類專家、東京大學農業大學教授江口文陽博士，講述冬菇有助維持心血管健康的秘密，原來是因為含有豐富的「香菇嘌呤」。含量比第二多的蘑菇，更多出10倍！此外，冬菇還有助增升人體免疫力，抗氧化等的功用。

▼冬菇除了有助血管變年輕外，按圖看更多冬菇的好處吧！（按圖了解）

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多吃冬菇血管比實際年齡年輕35年？

節目中還找來12位種值香菇的農民，量度他們各自的血管年齡，發現當中有10位的血管都比真實年齡年輕，最多更是年輕了35年！

節目找來了12位種值香菇的農民，量度了他們各自的血管年齡，發現當中有10位的血管都比真實年齡年輕，最多更是年輕了35年！（節目截圖）

1.預防動脈硬化

冬菇中的香菇嘌呤可抑制負責收縮血管的酶，有助放鬆血管，維持血管健康。而在從多的菇菌類當中，冬菇所含有的香菇嘌呤是特別多的，以第二多的蘑菇為例，冬菇所含的香菇嘌呤就多出了10倍。

▼同場加映：《健康2.0》節目中引述《日本血管權威教你柔軟血管，遠離心肌梗塞》中的一個自我檢測表，教大家做一個快問快答，評估你的血管年齡： （按圖了解）

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2.降膽固醇

冬菇的植物固醇和香菇嘌呤亦有助阻隔膽固醇吸收，而在降膽固醇的同時，更可以把壞膽固醇排出體外。

3.降血壓

冬菇的植物固醇也有防止血塊黏着血管內壁的作用，藉此保持血流暢通，從而防止高血壓。因此，適合患有心血管疾病的人士食用。

如何烹調最能吸取冬菇的營養？江口文陽博士在下文會有講解。（節目截圖）

4.維持骨骼健康

冬菇含維他命D，有助人體對鈣質的吸收及維持骨骼健康，透過進食冬菇，能夠預防和改善骨質疏鬆症。

5.增強抵抗力

冬菇含有的香菇多糖（Lentinan）能激活輔助型T細胞，同時強化巨噬細胞的吞噬功能，促進T淋巴細胞的生產，活化人體細胞免疫系統，大大提升抵抗力。

6.助防癌

冬菇的抗氧化物質硒（Selenium）可以對抗自由基造成的傷害，從而達到預防癌症功效。而冬菇的維他命D除了可以強化骨骼，血液中維他命D濃度較高的人患癌的風險，最多減少了25%。

更有效攝取營養的方法

日本的菇菌類專家江口文陽博士在日本節目《主治医が見つかる診療所》中，解釋冬菇如何有效預防動脈硬化和防癌，以及怎樣才能有效地透過烹煮的過程，攝取更多相關的營養。單是看博士身上的領帶，就知道博士對菇菌有多大的熱誠。

日本健康節目《主治医が見つかる診療所》請來日本的菇菌類專家江口文陽博士，解釋冬菇如何有效預防動脈硬化和防癌，以及怎樣才能有效地透過烹煮的過程．（節目截圖）

▼江口博士由揀選冬菇到煮食方法，教給大家4個訣竅。（按圖了解）

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1. 如何揀選新鮮冬菇

冬菇愈新鮮便含有愈多的香菇嘌呤，只要見到冬菇內的菌褶較白而且條條立起分明，就是較新鮮的冬菇。

2. 如何保留更多營養

煎煮冬菇時，香菇嘌呤會在受熱後滲出，為防止養分流失，最好的方法是把冬菇的菇傘向下，以接住汁液。同樣冬菇若用作煲湯時，只要連同湯汁一同飲用，便可攝取到香菇嘌呤。

3. 如何更有效攝取營養

若是蒸的話，便應用細火。根據江口博士的研究，若冬菇表面溫度維持在攝氏70-80度，以細火蒸5分鐘，更有利身體吸收，血液循環更好。

4. 如何吸收更多維他命D

經過曬乾處理的冬菇，所含的維他命D會更多，因為透過接觸紫外線，冬菇本身含有的麥角固醇（ergosterol）會轉化成維他命D，繼而增加了冬菇本身的維他命D含量。

即使沒有乾冬菇，只是將鮮冬菇放於日照下6小時再煮食，維他命D都能增加大約2倍。江口博士補充，由於維他命D是脂溶性維他命，因此用油烹煮經過曬乾處理的冬菇是更有效吸收養分的方法。

即使沒有乾冬菇，只是將鮮冬菇放於日照下6小時再煮食，維他命D都能增加大約2倍。（節目截圖）

資料來源：《主治医が見つかる診療所》

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