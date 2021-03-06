紅姐美食廚房｜惠英紅私房家常菜　蒸三色蛋花甲豆乳湯豆渣敷面！

教煮
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惠英紅（紅姐）的懶人包食譜，推介給廚房新手們，速學速成家常菜美食，食材營養豐富，做法也簡單。

紅姐煮「白玉翡翠珍珠湯」（花甲豆乳湯）前分享，她會用磨豆漿剩下的豆渣用來護膚，在洗臉、洗澡時，用豆渣來幫身體磨沙，做深層清潔，亦用豆渣來敷臉，有助保濕及美白。在炒飯時加一些豆渣，飯香又美味。

白玉翡翠珍珠湯　鮮甜食材共冶一鍋

紅姐分享此道菜甚有家的味道，不禁喚醒她兒時嘗過的滋味，非常好吃。食材的營養均十分豐富，花甲、鮮冬菇、小白菜及豆漿也是提鮮及帶甜味的食物，加少許胡椒粉、鹽調味，已經十分美味。如果大家也想重溫兒時的家常口味，不妨試試這道白玉翡翠珍珠湯。

按下圖有「白玉翡翠珍珠湯」的做法及烹調貼士︰

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蒸三色蛋坐一陣食得　掰開鹹蛋皮蛋比刀切美味

蒸水蛋是廣受歡迎的家常菜，小紅姐的蒸水蛋，匯聚三色蛋，有皮蛋、鹹蛋和雞蛋。基本做法十分簡單，紅姐有一個自家心得，用手掰開皮蛋、鹹蛋，比用切開的味道更好，加豆粉水蒸蛋，質地也更滑。

按下圖有「蒸三色蛋」的做法及烹調貼士︰

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【同場加映】惠英紅保養法│美白保濕抗皺面膜只$5　美容神器外敷內服助補鈣

小紅姐近乎素顏上陣親自示範豆腐美白mask，按圖睇她示範及想美白、美肌的重點︰

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