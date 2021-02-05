【氣炸鍋食譜合集 】鮑魚叉燒燒肉11款食譜　賀年甜品小食無難度

撰文：余曉彤
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農曆新年時想大排筳席，除了可以選用煮食神器 - 電飯煲外， 氣炸鍋亦是不錯選擇。氣炸鍋將睇火及處理廢油的時間大大縮短，更可以利用氣炸的時間準備其他菜式，省時又快捷，即使是新手都可以輕鬆完成。
氣炸鍋將睇火及處理廢油的時間大大縮短，更可以利用氣炸的時間準備其他菜式，省時又快捷。
氣炸鍋，由面世至今人氣一直有增無減，大部分家庭家中都有一部，並且愈買愈大部，嘗試炮製各款菜式。賀年菜式不止有鮑參翅肚，好好運用氣炸鍋的話，各式燒味如蜜汁叉燒、脆皮燒肉等都可以一一完成。若然不愛燒味，用氣炸鍋氣炸新年小食、甜品亦一樣得，實行一起共享下廚樂。
小菜、燒味——椒鹽鮑魚、氣炸蜜汁叉燒、脆皮燒肉、燒乳鴿、吊燒雞、素錦鹵雲吞、黃金素魚柳
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