英皇室御用骨瓷茶具Wedgwood　茶香持久透薄堅硬撐起50噸車的傳奇

英國皇室御用茶具｜英國的「皇室認證（Royal Warrant）」就像是高品質的象徵，擁有皇室認證是許多品牌夢寐以求的榮譽。能夠成為英國皇室御用的品牌，在品質、設計、工藝等方面都必須達到極高的標準。英國皇室御用的百年品牌Wedgwood，它的茶具由夏洛特王后至英女王都喜愛，到底它有什麼魔力，令皇室成員都對它愛不釋手？



英國皇室御用茶具——Wedgwood

1759年成立的英國國寶級骨瓷Wedgwood為英國皇室御用品牌，至今已有266年歷史。1765年，創辦人向夏洛特王后贈送器皿，王后非常喜愛並授予其「Potter to Her Majesty」及「Queen's Ware」稱號，自此成為英國皇室御用茶具，英女王加冕日的宴席也是選用其品牌。

全球最高動物骨粉含量 1988年曾破世界紀錄？

骨瓷（Bone China）被譽為全球頂級瓷種，也是最堅硬的陶瓷製品之一。瓷器原料中含至少25%動物骨粉（一般為牛骨粉）才可稱為骨瓷，而優質精細骨瓷所含骨粉需高於40%。Wedgwood的骨瓷茶具則添加了51%的動物骨粉，擁有全世界最高動物骨粉含量。1988年9月，更以四隻Wedgwood咖啡杯撐起一輛重達五十噸的運土車，創下了世界紀錄。

Wedgwood的茶具擁有全球最高動物骨粉含量。（Wedgwood）

Wedgwood骨瓷矜貴來源 茶香持久的秘密

骨粉含量愈高，器皿愈輕盈、保溫、透光，這有助於提升茶的風味。骨瓷的凹凸表面能讓茶香分子在碰撞中完美釋放，使茶香更持久。然而，高骨質含量也讓燒製過程極具挑戰性，因為可塑性降低，極易開裂。這份難度，正是骨瓷矜貴的來源。

骨瓷能夠提升茶味，但骨粉含量越高，製作越困難。（Wedgwood）

耗時13天的精雕細琢 成就Wedgwood非凡

Wedgwood對工藝亦有極致的追求，單單繪畫裝飾金線，工匠就要用上三年時間訓練，而品牌每件瓷器，都需要4名頂級工匠投入高達36小時製作，從塑形到純手工上色與繪圖，每一步都精雕細琢。品牌更曾花上最長13天時間，完成經典「Queen's Ware」250年紀念手繪飾架。

「Queen's Ware」250年紀念飾架單是上色繪圖就花費了23個小時。（Wedgwood）

全人手純金包覆 36萬的Astbury Black系列

Astbury Black系列是Wedgwood迄今為止最奢華奪目的骨瓷餐具，於1929年出品的Astbury Black系列，瓷器上的古希臘人物和圖案均以手工方式進行浮雕、描繪和裝飾，經過8次窯燒程序再以純金包覆製作而成。Astbury Black系列全套11件茶具，索價近HK$36萬。