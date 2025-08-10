綠茶營養｜研究：長者每日3杯綠茶防失智！4類人慎飲免腸胃不適

最新發表於《Nature》期刊的研究指出，每天飲用3杯以上綠茶的長者，其腦部白質病變比例明顯較低，平均減少幅度達6%，顯示綠茶可能有助於預防失智症。



這項研究分析了8,766位65歲以上日本長者的綠茶攝取習慣與腦部健康資料。台灣營養師老辜在Facebook「老辜營養與科學」表示，研究團隊發現綠茶攝取量與大腦中白質病變減少情形有顯著相關性，而白質病變與小血管功能異常有關，會干擾大腦訊號傳遞，是失智症的重要危險因子之一。

老辜指出，綠茶中的兒茶素（Catechins），特別是EGCG成分，具有強大的抗氧化與抗發炎能力，能減緩神經細胞受損，保護腦血管健康。此外，綠茶中的茶胺酸（L-theanine）也有助於促進放鬆、減壓，以及情緒管理。

研究也比較了咖啡的影響，但未發現相同的保護效果。專家建議，每天飲用2到3杯（約400到600毫升）的綠茶，較可能獲得腦白質病變減少及認知維持的潛在益處。

不過，老辜提醒，對於咖啡因敏感族群、胃酸倒流患者、孕婦或慢性病患者，由於綠茶含有咖啡因，可能影響睡眠品質或造成腸胃不適，建議飲用前應先諮詢醫師意見。

