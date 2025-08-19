五常米｜米中之王稀有黑土培植清朝御用貢米　蔡瀾折服揭真假之謎

五常米｜在中國東北的黑龍江省，有一片「米中之王」的沃土——五常，該地出產的大米，味道香甜軟糯、夾帶稻花香，曾是清朝皇家御用貢米，好吃得連已故食家蔡瀾都讚不絕口，自言被其「折服」，要由日本米改吃五常米！五常米分不同級別，論天花板則非五優稻系列的「稻花香2號」莫屬。



若要論及五常米中的天花板，就非五優稻系列的「稻花香2號」莫屬。 （圖片來源：搜狐）

五常米｜一年一造生長期約138天 貴近3倍價錢

五常大米主要品種分為長粒香、松粳、五優稻等，只要是五常稻種，且包裝上印有「GB/T19266」大米執行標準，並由五常出產，就可稱作「五常米」。一般大米約120天的生長期，五常米則需138天去積累風味及營養。由於生產條件苛刻，一年只出一季穀物。當地平均米價約為¥6/1公斤時，五常米已索價近¥15/1公斤，價錢可相差近3倍。因產量低加上價格昂貴，故在市面上，冒充五常米的產品亦十分泛濫。

五常米產量低加上價格昂貴，故在市面上冒充五常米的產品亦十分泛濫。（圖片來源：小紅書＠五常程叔）

五常米｜五常——世上僅存三塊黑土之一 環境得天獨厚

五常米所以風味獨特，是因為五常市屬溫帶，全年日照總時長為2400-2900小時，加上五常擁有世界上僅存的三塊黑土地之一，土地養分豐富，而呈C形的盆地，亦更容易令大米積存溫度和營養，令其口感軟糯、香甜，品質獨特。而「稻花香2號」，更是在這樣得天獨厚的生長環境中再經人工改良而成。

五常擁有世界上僅存的三塊黑土地之一。（圖片來源：小紅書＠八爪魚）

五常米｜由朝鮮人培養種子 成初代「稻花香2號」

「稻花香2號」由朝鮮族的田永太培養，他在上世紀50年代，由韓國來到五常並成為生產隊長。田永太發現那裡非常適合種植水稻，但卻沒有合適的水稻品種種植，再加上在外地引進的種子參差，於是他花了一年時間尋找出優質的水稻種子，並把它命名為「517」，即「稻花香2號」的初型。

「稻花香2號」由朝鮮族的田永太培養。（圖片來源：中國水稻研究所）

五常米｜稻瘟病肆虐初代種子消失 花6年再育新米

「517」不但適合當地耕種，且味道極佳，因此被當地人廣泛種植了十多年。然而，由於當地人連年耕種，沒有及時選育留種，加上在1969年出現的稻瘟病，令「517」完全絕跡，於是田永太再於1993年培育出第二代的「517」，經繁複的工序及不斷改良，歷時6年，田永太終在1999年培養出「稻花香2號」，它被認為是五常米之中口感最佳、米香味最濃，更在著名電視飲食節目《舌尖上的中國》被評為中國最好的稻米。

田永太再於1993年培育出第二代的517大米種子。（圖片來源：微信@秋實之聲）

五常米｜充斥大量假冒五常米或混雜米 條碼辨真偽

由於包括稻花香2號在內的五常米已在中國各地享負盛名，因此市場上充斥著大量假冒或以其他大米混充的產品。當地監督局更指，假冒的五常大米多得不勝枚舉。為確保五常大米保真，當地已成立專門機構監督及管理，並在合資格的五常米包裝上加入條碼，以便消費者可用手機查驗真偽。