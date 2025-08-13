梳打粉｜整蛋糕去污通渠8妙用　認清食用級、工業級3大分別咪買錯

梳打粉不只可以做蛋糕整曲奇，還可清潔頑固污漬，用途多多，但是否同一種梳打粉？有網民就曾於社交平台上詢問，「手鎚牌純正梳打粉」是否適用於烘焙，帖文一出引來討論，有網民稱這是不能食用，建議購買食用梳打粉；亦有網民稱這是可食用梳打粉，只是包裝上的分別，到底誰是誰非？若錯誤食用工業級的梳打粉又會否影響健康？

網民於社交平台上救求，詢問「手鎚牌純正梳打粉」是否適用於烘焙用。（Chef Chu's廚房零失敗今晚煮好餸烘焙飲食放毒區截圖）

梳打粉=小蘇打=碳酸氫鈉 蘇打石提煉而成

梳打粉，又有小蘇打、重曹之稱，其化學名稱為碳酸氫鈉（Sodium Bicarbonate），由天然礦物蘇打石（nahcolite）提煉而成。梳打粉用途廣泛，在烘培蛋糕時可以令蛋糕體膨鬆；接觸油污時會產生化學作用，產生肥皂去溶解脂肪，達到去污的功效，在烘培、清潔廚具及烹調料理中有着不少貢獻。

梳打粉，又有小蘇打、重曹之稱，其用途廣泛，在烘培食品、清潔廚具及烹調料理中有着不少貢獻，（余曉彤攝）

梳打粉分２種：食用級和工業級 如何分辨？

梳打粉是坊間的一個統稱，事實上梳打粉會因應鹼性程度高低去分為食用級及工業級。

食用級梳打粉：pH值為8.1，適用於烘焙、清洗蔬果及碗碟。

工業級梳打粉：pH值為11，鹼性較高，適用於洗衣、清潔家居。



梳打粉是「萬能清潔劑」，去除萬年塵垢污跡統統都適用。（資料圖片）

梳打粉功效｜令蛋白組織疏鬆 醃肉鬆軟嫩滑

不少餐廳也會使用食用級的梳打粉醃肉，因屬鹼性，碰到蛋白質會產生化學變化，讓肉中的蛋白質組織疏鬆，減慢水分流失達至軟嫩效果。普遍來說，食用級的梳打粉一般使用不會危害健康，只會鹼味過重，但如加入過量會引致味道苦澀有「吃肥皂」的感覺。

食用級梳打粉和工業級梳打粉3大分別：

食用級檳打粉和工業級檳打粉 3 大分別

1 名稱

食用梳打粉英文名稱：Baking soda

工業用梳打粉英文名稱：Washing Soda

2 食用級別

工業用的雜質較多，不適合人體食用。

3 pH值

食用級的小梳打粉pH值為8.1。

工業級的小梳打粉pH值為11，工業用黏性較高，直接接觸可能造成皮膚刺激，使用前最好戴上手套及口罩。

超市的梳打粉可在家居清潔或是烘焙位置找中。

超市常見６款梳打粉

記者到超市一逛，細看貨架上的梳打粉，發現全部都是食用級的梳打粉，2款的包裝上標籤清楚表明可食用及清潔用；2款的包裝標籤表明可食用。記者以往亦嘗試用只供食用的梳打粉清潔，潔淨力也不弱。而梳打粉品牌手鎚牌亦在社交平台表明，該品牌有3種不同包裝，其成分一樣，可安全食用。

請按圖看市面出售的６款梳打粉：

梳打粉8大妙用 清潔去污漬煮食樣樣得

1. 清洗不鏽鋼鍋污漬

2. 清洗焦鍋

3. 自製天然通渠水

4. 清洗咖啡杯

5. 釋放雪耳膠原

6. 清洗蔬果

7. 烚蛋完美剝殼

8. 清洗抽氣扇、抽油煙機、發霉位置

熱水煮蛋加梳打粉有助輕易和完整地剝殼，而毫不沾黏。（余曉彤攝）

資料參考：台灣行政院環境保護署／YouTube@台視直播