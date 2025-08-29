一田購物優惠日｜減價低至1折/$1換鮑魚/生蠔10隻$75/紅星班$42條

一田夏日購物賞｜一田減價又來了，由8月29日至9月7日一連10日再度推出大優惠。以前一年只有兩次「一田優惠購物日」，但5月完了「春日購物賞」，還未到年尾，又再推出「一田夏日購物賞」，過萬件貨品貨低至1折，$20專區、買一送一專區繼續有之餘，還新推出會員專屬可以$1換購價值高達$228貨品，包括葡萄籽油、意大利黑醋、紅燒鮑魚等！

攝影：鄒家鳳



一田優惠購物日，最受歡迎當然是超市部分，記者直擊首日葵芳分店現場，人流雖不再像以往人迫人，但大掃心水抵買貨品的心沒變，哪些貨品最多人搶？最受歡迎？看看大家的手推車有什麼？（請按下圖）

一田購物優惠日｜無花果/湯包/油最多人搶

記者眼見多部手推車中，見到最多的是無花果、油、湯包等。土耳其無花果，現$55.9盒（原價$89盒）；越南急凍原條紅星班$42/條（原價$68條）；瑞茲米糠油2公升裝$78 (原價 $105)，買2支再送500毫升（價值$44.9）；南北行冬菇$108/2包（原價$98包）；南北行時令養生湯套裝(6包裝)$88（原價$228）等，其實最重要都是自己需要和喜歡，買6大樽油，不知食到幾時呢😃！

一田購物優惠日｜急凍泰國蝦買1送1 三文魚腩條$45/2包

每次一田大減價，必買的一定是蝦、蠔、豬。早前熱爆的生蠔刺身，今次都有減，日本兵庫縣播磨灘急凍刺身級生蠔200克$75包（原價 $128包），但推廣姐姐推介我吃韓國蠔（大）400克$49包（原價$71）她說比日本蠔更鮮味，蠔味濃。不過，她補充日本廣島蠔L 1公斤$119包（原價$185）則大隻啖啖肉，脹卜卜也不錯。她又大讚格陵蘭急凍MSC去皮比目魚柳$39包（原價69）包滑咁話。此外，泰國蝦肉400克原價$99，買一送一，平均只需$49.5盒，但我仍鍾情越南急凍ASC虎蝦仁$69包（原價$99），爽彈鮮甜，而家都不買新鮮蝦了，懶挑蝦腸。還有去皮鯰魚柳800克，原價$79包，現買一送一。三文魚腩條$45/2包（原價$55包）也是必買首選。

龍江雞$69.9/隻（原價$95/隻）美國極選安格斯牛肩眼$77.2（原價$113.9）冰鮮石岐乳鴿（2隻裝）$65/包（原價:$86.9/包）澳洲活藍青口1公斤$85/包（原價:$130/包）；美國尊遜牌香腸（各款）$93.9/2包，平均每包$46.95（原價$68.9/包）

按圖看有哪些減價抵買蔬果：

一田更首推會員專屬「$1換購好貨」，超市購物滿$1,000即可加$1換購價值高達$228的精選產品，包括葡萄籽油、意大利黑醋、紅燒鮑魚等，產品天天不同。此外，還有「$150換購專區」、「$20激筍專區」、「買一送一專區」及「35週年$35感謝專區」等。

按圖看還有哪些減價抵買貨品：

一田夏日購物賞

日期：即日至9月7日

時間：早上10時至晚上10時