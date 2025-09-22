颱風華加沙｜濕疹眼腫鼻敏感4關鍵與打風有關？預防6招+5湯水推介

敏感又關打風事？打風別以為只是風濕關節痛，原來對於敏感人士來說一樣會嚴重發作，超前預測準過天文台。早前社交平台上便有網友提出疑問，打風前「勁發濕疹」、「鼻敏感不受控」「眼腫，好脹，仲有個頭痛到爆」，敏感真的與打風有關嗎？又應如何紓緩或預防。



濕疹、鼻敏感、皮膚痕與打風有關？早前有網友在Threads發文，表示自己每逢打風便敏感發作，誰知帖文一出，引起不少人共鳴。

颱風華加沙｜濕疹、眼腫、鼻敏感打風前敏感發作

「原來有人同我一樣都係對天氣敏感😭 我每日朝早日出都會不斷打乞嗤，同落雨前都會，天氣改變又會，但我係網上都揾唔到原因」

「我個鼻敏感都不受控了🤣」

「今日一起身勁發濕疹」

「我都係，眼腫，好脹，仲有個頭痛到爆😩次次打風前都係，直至個風走先冇事。身邊冇人係咁，好彩係threads 知道I am not alone 。」

「關事嗎？我今晚都打咗幾個敏感噴嚏，而家係咁捽眼」

「敏感人表示：個風應該打得成，因為眼已腫同埋起晒敏感好痕😣」



鼻敏感發作原來與打風有關。（PhotoAC）

颱風華加沙｜為什麼打風會誘發過敏？

打風前後，原來真的會誘發或加劇皮膚敏感和鼻敏感，主要是因為氣壓變化、濕度波動等環境因素影響，也可能會導致真菌/黴菌滋生、塵蟎和空氣顆粒物的增加而影響敏感發作。

打風誘發過敏反應原因：

1 濕度變化



打風通常會伴隨大驟雨，令相對濕度急劇提高，環境容易滋生黴菌。黴菌是常見的過敏原之一，引發鼻敏感和皮膚敏感的機會大大提高。

此外，濕度愈高，汗水不易蒸發，或會堵塞毛孔，導致皮膚悶熱、瘙癢。對於濕疹患者，汗液中的鹽分和代謝物會刺激本已脆弱的皮膚屏障，引發刺痛和紅疹。

2 氣壓變化



颱風來臨，氣壓下降，有研究表明，氣壓的突然下降可能會影響人體的免疫系統和自主神經系統。低氣壓亦可能導致鼻腔血管擴張，引起鼻塞、流鼻涕等症狀。

3 空氣中致敏原增加



強風會將空氣中的花粉、塵蟎、黴菌孢子等過敏原吹起四處散播，令致敏原的濃度升高，這些微粒容易被吸入，是引發鼻敏感和哮喘的常見過敏原。當落在皮膚上時，也可能直接誘發皮膚過敏和濕疹發作。

4 溫差變化



颱風前後，溫差變化大，會刺激鼻黏膜和皮膚，加劇過敏反應。

颱風華加沙｜防打風致敏感症狀 紓緩６招

敏感體質預防方法

1 控制濕度：打風落雨，濕度提高，預防方法可使用抽濕機將室內濕度維持在50-60%之間，以抑制塵蟎和黴菌生長，把冷氣機調至「抽濕」模式也非常有用。



2 做好保濕：為皮膚保濕，塗抹溫和的保濕霜（如Cerave、Physiogel等），鎖住水分，修復皮膚屏障。鼻腔乾燥可以使用生理鹽水噴鼻。



3 清潔皮膚：外出淋雨後，盡快沖涼更衣，洗去身上污染物、過敏原和汗水。



4 淨化空氣：使用有HEPA濾網的空氣淨化器，過濾空氣中的黴菌孢子、塵蟎、花粉等過敏原。



5 保持清潔：颱風過後，盡快清理家中積水、濕掉的物品，防止黴菌滋生。



6 穿著透氣衣物：選擇棉質等透氣性好的衣物，避免汗水悶在皮膚上。



如果症狀嚴重，應及時就醫，諮詢醫生或皮膚科醫生意見。

（PhotoAC）

