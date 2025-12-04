松露朱古力｜MUJI松露朱古力有松露味？Foodie首帖文鬧笑話附食譜

松露朱古力｜朱古力食譜｜香港為美食天堂，不少人也喜歡在社交平台分享試食體驗，與網民交流飲食心得。近日有網民在Threads首個帖文就是品嚐無印良品的2025年1月推出的新口味朱古力產品：爆炸糖軟心朱古力。這款朱古力採用了松露朱古力的做法，口感軟滑，內餡混合爆炸糖。然而，新晉foodie錯講一句說話，立即笑翻網民。



無印良品松露朱古力｜有松露味？

選擇餐廳聚會、購買新食品前，很多人都喜歡參考網上foodie的意見。不過，擔當foodie除了需要一條味蕾發達的「神之舌頭」之外，也需要對食物的烹調方法、飲食背後的文化歷史擁有豐富知識，才能深入品嚐眼前的美食。

近日有一位新晉foodie在Threads的首篇帖文就鬧出大笑話。他介紹無印良品的新出品「爆炸糖軟心朱古力」，指「每粒上面都沾滿松露味可可粉」更稱「松露味唔濃」。這番形容惹起網民大笑：「truffle chocolate係裏面有ganache （溶溶地）唔係松露味」、「要幾無知先寫得出呢個文案」、「菠蘿包食到輕微菠蘿味」。

松露朱古力Truffle chocolate｜源於公主思鄉之情？

松露朱古力（truffle chocolate）又稱軟心朱古力，製作的材料和步驟也非常簡單，惟不含任何松露成分，賣相則不輸高級朱古力，送禮自用也十分適合。

松露朱古力的起源有兩種說法：

1 解公主思鄉之情

其中一個是在17世紀，法國和西班牙之間結束戰爭，為了保持和平關係，一位西班牙公主聯姻嫁到法國皇室。為了舒緩公主思鄉之情，御廚將西班牙可可融入法式甜點之中，裹上朱古力粉，外形像是當時貴族喜愛的珍貴食材「松露」而得名。

松露朱古力的來由（《香港01》AI製圖）

2 錯有錯着

另一個說法是，一位法國甜品學徒誤將熱奶油倒入裝有朱古力的碗中，意外製作出軟心朱古力。因外觀像是剛挖出的松露，以此取名。因此，松露朱古力的名字全因外觀，而不是加入松露製作。

松露朱古力的來由（《香港01》AI製圖）

松露朱古力食譜

日本YouTuber Nico’s home分享，製作材料僅需可可粉和煉奶，沒有經驗的甜品新手也能做到。

材料：

煉奶（240克）、可可粉（100克）

1. 煉奶於鍋中加熱，邊煮邊攪，直至煉奶微微冒泡即可關火，把煉奶倒入大碗中備用。

2. 將可可粉分次加入煉奶中並攪勻，煉奶朱古力漿會愈來愈稠身，當全數可可粉都加到煉奶時，煉奶混合物已差不多變成固體狀。

3. 容器中鋪上保鮮紙，將混合物放入，把煉奶朱古力壓平，密鋪在容器中，再鋪上保鮮紙，冷藏2小時。

4. 桌上灑可可粉防黏，並倒出煉奶朱古力，平均地切成理想中的大小後，灑上可可粉。

5. 搓成你喜歡的形狀，再灑上可可粉，松露朱古力即成！