鼠患解決｜網民父母為鼠煎A5牛扒！專家揭鼠籠失敗3原因放咩最好?

鼠患解決｜老鼠入屋令人困擾！有居住村屋的網民分享，有老鼠或經露台入屋，放置老鼠籠和老鼠膠也未能捕捉。網民的父母由每天放置誘鼠食物，發展至商討老鼠喜愛的食物，甚至為老鼠煎A5 五花牛扒等。網民有感父母對外來鼠「寵愛有加」，急問滅鼠方法。網友建議用香味撲鼻的燒魷魚，滅蟲專家任永強則另有建議。



鼠患解決｜「你估佢食唔食生果，定係芝士會好啲呢？」

網民上Threads求助，表示家人由罵老鼠，變成每天考慮合老鼠胃口的伙食，思考「你估佢食唔食生果，定係芝士會好啲呢？」，日日提供豬扒、日本梨、叉燒、蘋果，更親煎A5牛扒。有感伙食質素被老鼠超越，網民急問滅鼠方法，試圖挽回家人的愛。

網友紛紛出謀獻策：

「燒魷魚，在大汽水樽內塗抹食油，把魷魚燒烘後放入樽底，平放家中角落，底部貼牆，老鼠爬入難爬走」

「細老鼠用蘋果，大老鼠用叉燒肉；如果用老鼠膠，試過用麥芽糖和魷魚絲」

「試過芝士和魷魚，成功」



網民隨即打算伙食中加入魷魚，惟尚未公布捕鼠結果。

鼠患解決｜專家：捕鼠籠失敗３原因

滅蟲專家任永強表示，在家中使用捕鼠籠，必先確定家中只有一至兩隻老鼠，而且很清楚老鼠主要的活動路線，才能增加成功率。以他的經驗，使用捕鼠籠而失敗的普遍原因：

1 籠子並非放置於老鼠的活動線上。

2 家中尚有其他的食物來源，減低了誘食的吸引力。

3 老鼠對新物品的警剔心很高，或每天清洗籠子，也會缺乏老鼠的「安全氣味」，抗拒主動入籠。

他坦言，捕鼠籠單獨使用的成功率並不理想，宜配合其他的工具，來增加成功的機會。專業的滅蟲公司除了設籠，也會策略性地放置黏鼠板，堵截老鼠的活動路線和出入口，再配合監測和誘引工具，來增加捕鼠的成功率。

家中出現鼠患，家人每日研究老鼠喜愛的伙食。

鼠患解決｜專家建議4食物 頻繁更換沒幫助

至於放置在捕鼠籠的誘捕食物，任永強建議氣味濃烈和黏性高的食物，不易被偷食，逼使老鼠進入籠內。常見而有效的誘食包括花生醬、花生醬混朱古力醬，或是高脂肪、氣味香濃的食物，例如叉燒、燒鵝頭等。

他又指，每天為老鼠轉換「伙食」並不能提升成功捕鼠的機率，反而增加老鼠的警戒心；如放置的份量豐富，老鼠又有機會不需入籠就能進食。甚或，捕鼠籠每天清洗，過於潔淨，也會缺乏老鼠的「安全氣味」，而令老鼠不敢入籠。因此，他建議選定一種高機率的誘食，放置在正確位置，配合耐心的等候，效果應該遠勝每天更換食物。

任永強指出，老鼠入屋代表牠已找到穩定的水源、食物來源和安巢的空間，以他的專業經驗看來，老鼠一般很少主動離開。一旦拖延鼠患，不但會帶來各種細菌傳播，如沙門士菌，污染食物、餐具和生活環境，牠們也會咬破電線，帶來火災風險。老鼠的繁殖力強，不及時處理，在快速繁殖下，輕微鼠患將變成嚴重，宜及早尋求專業滅蟲服務，杜絕問題根源。