開瓶蓋方法｜旋轉瓶蓋打不開？6方法一秒即開　1妙招空手開瓶蓋！

開瓶蓋方法｜玻璃瓶、膠樽瓶等，有時出盡全力都擰不開，特別是忙著做菜或手濕的時候，愈擰愈煩。其實開瓶不需要蠻力，只需簡單6招就能輕鬆化解，省時省力。在學習之前首先要了解，點解瓶蓋會變緊，真的是因為放太久了嗎？



開瓶不需要蠻力，只需簡單6招就能輕鬆化解，省時省力。（photo-ac）

開瓶蓋方法｜簡單3步 輕鬆擰開

瓶蓋太緊主要是因為，內外氣壓不平衡，或是殘留物（如殘留的糖漿、蜂蜜或醬汁）乾掉後黏住了。特別是金屬蓋配玻璃瓶，受熱脹冷縮的影響只會鎖得更死。如果硬要擰開，很容易就會變形甚至手滑受傷。想輕鬆化解？不妨試試簡單3步。

1. 將瓶子倒過來在桌面放穩。

2. 輕輕拍打瓶底，重複幾次，直到瓶蓋鬆動。

3. 敲完後將瓶放正即可輕鬆擰開。



除了以上方法，還可參考「01教煮」之前分享的5個妙招，能應對各類瓶罐。開瓶蓋｜瓶蓋太緊5大法寶一秒即開！不靠蠻力輕鬆開蓋唔只用橡筋

開瓶蓋方法｜6個妙招一秒即開 唔用工具都得

1. 拍打法

將瓶子倒過來在桌面放穩後，重複輕輕拍打瓶底幾次，待瓶蓋鬆動後再將瓶身放正，即可輕鬆擰開。

+ 6

２. 橡皮筋加壓法

在瓶身與瓶蓋邊緣分別套上橡皮筋，增加雙手的摩擦力，給力一扭打開瓶蓋。

３. 防滑膠手套法

佩戴有防滑顆粒的膠手套（即平時洗碗用的膠手套），摩擦力增加，讓開瓶變得輕輕鬆鬆。

４. 保鮮紙助扭法

將保鮮紙對摺後蓋在瓶蓋上，增加手掌與瓶蓋間的阻力，防止打滑即可擰開。

５. 金屬匙敲擊法

用金屬湯匙或餐具柄輕敲瓶蓋邊緣，破壞瓶蓋與瓶身的密合狀態，釋放內部氣壓。

６. 牆面震動法

若身邊缺乏工具，可直接將瓶蓋側面敲擊牆面，讓空氣滲入瓶口縫隙，降低開啟難度。

參考資料：日本生活網站Saita