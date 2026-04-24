糖尿病飲食｜全家吃炒麵確診糖尿病！醫揭1關鍵100%中招5食物預防

糖尿病飲食｜穩血糖食物｜糖尿病是吃出來的！很多人覺得自己不愛吃甜，血糖應該很正常。事實上，我們每天吃的澱粉也是重點。台灣醫生分享病例指，有一家人平時三餐都吃炒飯、炒麵，而且一定要加滿辣椒醬和豉油才覺得夠味。檢查結果顯示，全家人患上糖尿病，機率100%，無一倖免。



一家三口平時三餐都吃炒飯、炒麵，結果全得糖尿病。（pexels）

糖尿病飲食｜一家三口吃炒麵得糖尿病

台灣減重專科醫生楊智雯在Facebook發文分享表示，這家人每餐都只吃加了辣椒醬的炒飯或炒麵，一連吃三碗才過癮，還完全不吃蛋白質、其他配菜。這種純澱粉飲食會令血糖瞬間飆升至400-500mg/dl（飯後正常血糖值低於140mg/dL），而且餓得快，讓人陷入餓了又吃惡性循環。更危險的是，長期的高血糖再加上高鈉醬料會增加脫水風險，極易引發糖尿病最嚴重的併發症——「高血糖高滲透壓狀態（HHS）」（死亡風險達5%至20%），千萬要注意！

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內臟脂肪過多、高碳水飲食、久坐不動均是胰島素阻抗的誘因（freepik）

糖尿病飲食｜醫生提醒全因胰島素阻抗

楊醫生提醒，其關鍵原因在於「胰島素阻抗」。當胰島素過度分泌，身體細胞反而會產生抗性，讓血糖無法進入細胞，就會導致高血糖。其中內臟脂肪過多、高碳水飲食、久坐不動均是誘因。長此以往，不僅會損傷其他器官（如血管、腎臟），還會讓胰臟走向功能衰竭，最終演變為第二型糖尿病。

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糖尿病7症狀

糖尿病分兩型，第1型糖尿病屬於自體免疫性疾病（即免疫系統失靈），第2型糖尿病與家族遺傳高度相關。根據本港衞生防護中心的資料顯示，糖尿病患者一般無明顯徵狀，隨着病情發展會出現以下7個症狀。

~口渴

~尿量增多

~食量增加

~體重減輕

~疲倦

~傷口經久不癒和出現感染

~嚴重時恐出現脫水及昏迷。



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糖尿病飲食｜降血糖5食物

雖然糖尿病分2型，但據資料顯示，本港有高達90%至95%的人患有第2型糖尿病。通常由家族遺傳、肥胖、內臟脂肪高、缺乏運動而引起。因此，學會如何吃對食物、從日常飲食中有效控糖，是守護健康最簡單有效的方式。降血糖飲食｜專家推薦10降血糖蔬菜首選芽菜 蘿蔔1食法效果加倍

1. 芽菜

芽菜富含水溶性膳食纖維，能有效延緩腸道對糖分的吸收，防止飯後血糖飆升。芽菜在發芽過程中，增加了維他命C和澱粉酶，有助促進代謝。

芽菜富含水溶性膳食纖維，能有效延緩腸道對糖分的吸收，防止飯後血糖飆升。（freepik）

2. 西蘭花

研究顯示，西蘭花含有的蘿蔔硫素有助改善胰島素阻抗。另外，其抗氧化成分則有助於保護血管。

有研究顯示，西蘭花含有的蘿蔔硫素有助改善胰島素阻抗。（Pixabay）

3. 洋蔥

洋蔥富含槲皮素，有助於刺激胰島素分泌並促進代謝。

洋蔥富含槲皮素，有助於刺激胰島素分泌並促進代謝。（資料圖片）

4. 苦瓜

苦瓜含有苦瓜素，是「降血糖之王」，能直接輔助降低血糖。不妨試試涼拌加醋，這種吃法還能提升降血糖效果。

苦瓜含有苦瓜素，是「降血糖之王」，能直接輔助降低血糖。（unsplash）

5. 芋頭

芋頭富含抗性澱粉與黏蛋白，消化速度較慢，能有效緩和血糖上升。

芋頭富含抗性澱粉與黏蛋白，消化速度較慢，能有效緩和血糖上升。（資料圖片）

（楊智雯醫師 @Facebook）

楊智雯醫師是台灣小宙初日診所的減重專科醫師，她擁有豐富的基層醫療與專科經驗，核心專長為肥胖症治療、糖尿病預防與管理、慢性病預防、抗衰老醫學。

