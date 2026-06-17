防流感飲食｜中醫5招增抵抗力　脫髮飲枸杞水／乾咳吃秋葵山藥

近期流感疫情升溫，赴中醫門診希望增強免疫力的人數也增加，中醫師特別提供5招養生法，讓大家在接受現代醫學治療的同時，也能夠輔以中醫調理，抵抗病毒入侵。



臺北醫學大學附設醫院傳統醫學科蘇柏璇醫師指出，門診與類流感相關的主訴如喉嚨痛、咳嗽、有濃痰、發燒、肌肉痠痛、骨頭痠痛、頭痛、疲勞感等。除了疾病治療外，也發現有不少人希望藉由中醫提升免疫力，避免類流感上身。

蘇柏璇表示，中醫理論提及的「正氣」，就是現代醫學所說的「抵抗力」、「免疫力」。免疫力是身體的防禦系統，影響免疫力的因素眾多，常見使免疫力下降的原因包括：

1. 生活作息不規律

2. 飲食不均衡：挑食、吃太多生冷及肥膩、熱量高的食物

3. 精神壓力過大、過度疲勞

4. 慢性疾病

5. 長期服用特定藥物，如糖尿病、心血管疾病、腎臟疾病、腫瘤或長期使用免疫抑制劑、激素類藥物等



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中醫調理外，同時調整作息、飲食

以中醫的角度來看，增強免疫力必須從調整人體的氣血、陰陽、脾胃等方面著手，再輔以生活作息及飲食型態的改變：

1. 調養脾胃

中醫認為脾為後天之本，增強脾胃功能有助產生充足的氣血，維持免疫力；飲食上可加入健脾益氣的藥物，如紅棗、山藥、黨參、白朮等，並避免過食生冷。

2. 養肺固表

類流感的流行季節常伴隨寒冷氣候，會對肺和表層的免疫功能產生挑戰；可服用有助於提升肺氣的藥材，如人參、黃耆、防風等。

3. 補腎陰腎陽

腎為先天之本，對免疫系統也有重要影響；可適當服用補腎陰腎陽的藥材，如肉蓯蓉、菟絲子、枸杞、黑芝麻等。

4. 保持情緒愉快

中醫認為情緒的波動會影響內臟功能，造成肝鬱氣滯進而影響免疫力。因此，保持情緒穩定、減少焦慮和壓力，對免疫系統非常有幫助；可酌量服用疏肝理氣的藥物如柴胡、香附或飲用玫瑰花茶。

5. 善用中醫三伏貼

除中藥外，三伏貼是内病外治的保養方法，在特定節氣將溫熱屬性的中藥餅敷貼特定穴位，達到溫陽利氣、驅散寒邪以調節整體免疫系統。

確診流感怎麼吃？兩階段舒緩不適、增強免疫

但如果已經確診流感，又該怎麼吃才好？台灣新北市新莊超群診所中醫師康智勛指出，確診流感後，飲食上可分兩階段調整，以舒緩不適、增強免疫力。

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感冒期間避免甜食、水果、加工製品

只要有咳嗽、有痰，請儘量避免甜的、水果類，避免生痰增加不適；也絕對要減少加工製品的攝取，即使這些毒素或負擔不會立即致病，卻會讓身體累積很多小毛病。

感冒後期可吃秋葵、山藥、白蘿蔔保護呼吸道粘膜

感冒到後期通常會轉變成乾咳、乾癢，這時除了吃藥，也可以多吃一些具有「黏液」的食物，如秋葵、山藥、蓮藕、白蘿蔔、白木耳等，這些食物的黏液可以保護呼吸道黏膜，對於平常容易亂吃、胃酸容易過多的人也有保護胃壁的效果。

康智勛提醒，調整飲食之外，也要記得多補充水分，若喝水喝到反胃，可以加少量蜂蜜「潤」肺；而容易乾眼、掉頭髮的人，也可以泡枸杞水，約取15~20克枸杞泡水來喝，濃度則視各人喜好，但記得枸杞一定要吃掉，對皮膚也有保養的效果。

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