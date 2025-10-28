工作壓力致「情緒毒」最傷五臟　中醫授4招排解　一茶飲助紓壓

現代人工作壓力大，面對老闆、主管、同事，甚至是客戶，各種忙不完的事、業績的壓力、情緒的勒索等等，都讓人忍不了情緒沸騰、心情低落，甚至對工作提不起勁來。中醫認為，「情緒毒」傷身，如何排解，中醫師來解答。



《黃帝內經．素問》在〈陰陽應象大論〉和〈五運行大論〉篇中都特別提到「怒傷肝、喜傷心、思傷脾、憂傷肺、恐傷腎」，這是說明人的五臟特別容易受到太過激烈的情志所傷。

情緒毒對健康最顯著的2損害

舉例來說，所謂「憂思傷脾」，為什麼長期憂慮會傷脾？中醫師杜哲修解釋，中醫所說的脾不是只「脾臟」，廣義來說可以泛指「消化系統」。遭遇煩惱、思慮、掛心的事時，可能影響食慾；即便沒有影響食慾，也會影響消化功能。

杜哲修指出，中醫理論中「脾主運化」是後天之本，因為人只要離開母體之後，所有的營養都必須靠腸胃系統消化、吸收，才能運送至全身應用，所以稱腸胃為後天之本。

現代人工作繁忙，常一上工就有處理不完的事，到中午才發現早餐沒吃，或是忙到下午，乾脆午晚餐一起吃。吃飯時還可能邊處理公事，寫報告、回訊息等，長期下來恐造成胃食道逆流、腹脹、便秘、腹瀉、腹痛等。

此外，情緒對皮膚也有所影響！杜哲修分享，他曾有1位原本治療狀況相當好的異位性皮膚炎患者，因為就讀研究所壓力很大，原本正常的皮膚突然在很短的時間內快速惡化，變得奇癢無比，長出許多紅疹、發熱、流出組織液。

當時，一問之下才知道，因為指導教授說不讓他畢業，而他又是位僑生，獨自一人來到台灣，不知道該怎麼辦，越想心情越差，接下來皮膚狀況快速惡化，很快就變成這個樣子。

杜哲修表示，因為皮膚狀況與壓力有很大的關係，在治療上，除了要先用藥先控制皮膚發炎的情況之外，更重要的是要加入「疏肝理氣」的藥物。中醫理論中，如果在壓力大、情緒不穩定的情況下，「肝」的功能會受到影響。

拋開情緒毒危害、緩解壓力4方法

導致氣鬱、氣滯，可能會在很短的時間對身體造成很立即的影響。而「肝主疏瀉」，若可以抒解滯鬱的肝氣，其他內臟的循環效果也會跟著變好，身體也會變好，對於疾病的改善也能有所幫助。杜哲修建議，壓力大時可這樣做：

1. 運動

運動的好處自然不在話下，運動可以讓大腦分泌腦內啡（Endorphin）、多巴胺（Dopamine），可以讓人心情愉悅。

2. 睡眠

壓力大時很容易影響睡眠，我們應該利用運動、調整睡眠習慣，甚至用藥物輔助，讓睡眠的品質提升，會非常直接的幫助壓力的釋放。

3. 穴位

太衝穴、百會穴、內關穴，這幾個穴道可以每天按，依次按3分鐘，1天3次。

4. 中藥茶飲

◆藥材：生麥芽2錢、炙甘草1錢、紅棗2枚

◆沖泡：放在保溫瓶加入500CC的熱水悶10分鐘，即可飲用。

◆建議：1天1份，持續喝30天。



