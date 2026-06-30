車厘子6功效｜安眠抗老夏天養心最啱！配紅棗銀耳補血美容+食譜

櫻桃（車厘子）作為時令鮮果備受青睞，它不僅口感美味，營養價值高，而且十分養人，素有「心之果」「美容果」的美譽。健脾益氣、補養氣血、美容養顏，抗炎、改善睡眠，延緩衰老、保護心血管健康。

本文審核專家：中國中醫科學院西苑醫院綜合科楊怡坤主任醫師，北京市農林科學院農產品加工與食品營養研究所周家華副研究員



不管是從中醫理論還是現代營養學的視角，櫻桃都是你不應該錯過的美味～但這幾類人應少食或忌食。

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中醫認為：櫻桃是夏季養心佳品

中醫認為，「汗為心之液」。夏季天氣炎熱，人體出汗增多，容易耗傷心氣與心血，出現胸悶氣短、疲勞困倦、動則汗出等不適症狀。此時食用性質偏温的櫻桃，恰好能起到補養心氣的作用。

歷代本草典籍對櫻桃的藥用價值多有記載。《本草綱目》明確指出，櫻桃「甘、熱、澀，無毒」，具有「調中，益脾氣，令人好顏色，美志」的功效，能夠調理中焦脾胃功能，改善面色，舒暢情志。尤其適合孩子、女性、老年人及體虛之人夏季食用。

核心功效：養心 補脾 益腎

櫻桃自古以來便被視為珍貴的養生果品，綜合古籍論述，櫻桃的核心養生功效在於：

補心氣、養心血、温心陽：

針對夏季汗多耗傷心氣的問題尤為適宜。

補脾氣，助運化：

櫻桃入脾經，能補脾益氣。中醫認為，心主血、脾生血，心與脾是「母子」關係，相互滋養。夏季養心，也是在護脾；吃櫻桃養心血，同樣能滋養脾氣。

對於脾胃虛弱、容易腹瀉、四肢倦怠的人來說，櫻桃是調理脾胃、補益中氣的應季佳品。

益腎氣，助生長：

《中華本草》記載：「櫻桃，補脾益腎。」腎為先天之本，主骨生髓。

成年人食用櫻桃可温補腎陽，改善畏寒、腰痠等表現；對於正在長身體的孩子來說，適量食用櫻桃也有助於強壯筋骨、促進發育。

養顏悦色：

通過補養氣血，使面色紅潤有光澤。

舒暢情志：

緩解夏季常見的煩躁情緒。

現代營養學：櫻桃的6大健康益處

現代科學研究證實，櫻桃富含多種對人體有益的營養成分，其養生價值得到了進一步驗證：

1. 補血養顏 延緩衰老

櫻桃是水果中含鐵量較高的品種，鐵是合成血紅蛋白的重要原料，適量食用有助於預防缺鐵性貧血，改善面色蒼白、萎黃等問題。

同時，櫻桃中豐富的花青素具有強大的抗氧化作用，能夠清除體內自由基，延緩皮膚衰老。

2. 抗炎 增強人體免疫力

櫻桃中以花青素、槲皮素等為代表的多酚類化合物，具有很強的抗氧化作用，有助於抗炎、增強人體免疫力和預防癌症。此類抗氧化物還能通過促進血液循環、降低澱粉消化酶活性、延緩糖分吸收速度等作用，間接幫助調節血糖、血尿酸的水平。

3. 改善睡眠

櫻桃中不僅含有能直接改善睡眠的物質——褪黑素，同時櫻桃中還含有較豐富的色氨酸，而色氨酸是製造血清素（5-羥色胺）的重要原料。血清素在人體發揮着調節睡眠、情緒，改善情感障礙等重要作用。

4. 保護心血管健康

輔助降低血壓：

櫻桃富含鉀元素，每100克櫻桃含鉀約232毫克。鉀元素能夠調節體內電解質平衡，促進鈉的排出，從而起到輔助降低血壓的作用，對心血管系統具有保護意義。

改善血脂：

一項高質量隨機對照研究顯示，酸櫻桃汁對老年人群的心血管關鍵指標具有積極影響。研究發現，每天堅持飲用適量酸櫻桃汁的老年人，在干預周期結束後，其收縮壓水平和低密度脂蛋白膽固醇（「壞膽固醇」）水平均出現顯著下降。

櫻桃通過調節這兩項核心指標，能夠有效降低心血管疾病的發病風險。

5. 保護視力

櫻桃含有豐富的維他命A，其含量遠高於蘋果、葡萄等常見水果。

維他命A是維持視網膜正常功能的重要物質，能夠預防夜盲症和視力減退，尤其適合長期使用電子設備的人群。

6. 促進消化

櫻桃中含有蘋果酸、檸檬酸等多種有機酸，能夠刺激胃液分泌，增強胃腸蠕動，幫助消化食物，改善夏季常見的消化不良、食慾不振等問題。

温馨提示

櫻桃還屬於低熱量、低血糖生成指數的水果。每百克櫻桃的熱量僅為46千卡，是同等重量香蕉（93千卡/100克）熱量的50%。櫻桃的血糖生成指數為22，屬於低血糖生成指數水果，比常見的蘋果、梨、桃子、士多啤梨、葡萄等水果低。



櫻桃的養生吃法

櫻桃銀耳羹

好處：

補養氣血、潤肺生津、美容養顏。

製作方法：

1. 銀耳泡發後剪掉黃根、撕小塊，放入清水中，加入生薑、陳皮，大火燒開轉小火燉1小時；

2. 新鮮櫻桃去核；

3. 鍋中放入櫻桃、烏梅、黃冰糖、適量清水，小火煮至酥爛狀態，製作櫻桃煎，待湯汁黏稠後撈出，裝盤備用；

4. 將銀耳羹淋在櫻桃煎周圍，點綴薄荷葉一起食用即可。

櫻桃紅棗茶

功效：

補血養心，安神助眠。適用於心血不足、臉色蒼白、睡眠淺易醒者，以及女性月經後調養人群。

材料（1～2人份）：

櫻桃5～8顆，紅棗3顆，枸杞5克，桂圓肉2顆。

製作方法：

1. 紅棗去核，與枸杞、桂圓一起洗淨。

2. 加入清水約400ml，小火煮10分鐘。

3. 最後加入新鮮櫻桃，再煮2分鐘即可。

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健康吃櫻桃的「黃金法則」

食用量

健康成人：每日200～250克（約20～30顆），分次食用。

兒童：≤5顆/日。

食用禁忌

櫻桃雖好，但並非人人適宜。以下人群應少食或忌食：

有口腔潰瘍、大便乾燥、煩躁易怒等內熱表現的人群；

腎病患者（櫻桃含鉀量較高，腎功能不全者食用可能導致高鉀血癥）；

糖尿病患者（櫻桃含糖量較高，應嚴格控制食用量）。

選購建議

如果您偏好甜度較高的櫻桃，推薦選擇美早、布魯克斯等市場上常見的品種。這些品種價格適中，在果實完全成熟後，糖度可達到17°以上，部分甚至能達到「非常甜」的等級。但最可靠的方法是在購買前親自品嚐，根據自己的口味偏好進行選擇。

三看原則：

果梗翠綠硬挺、果皮深紅飽滿、果形圓潤無褶皺。

冷凍法：

去核後密封冷凍，保留營養，製作夏日冰飲。

食用櫻桃行動指南

1. 夏季推薦你吃櫻桃

抗炎、補氣血、助睡眠，還能輔助降壓控血脂。

2. 櫻桃的養生吃法

櫻桃銀耳羹：補養氣血、潤肺生津、美容養顏。

櫻桃紅棗茶：補血養心，安神助眠。

3. 健康吃櫻桃記住這幾點

每日200～250克（約20～30顆），分次食用。

具有口腔潰瘍、大便乾燥、煩躁易怒等內熱表現的人群，以及腎病患者、糖尿病患者應少食或者忌食櫻桃。

如果您偏好甜度較高的櫻桃，推薦選擇美早、布魯克斯等市場上常見的品種。

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