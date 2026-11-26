雞蛋看起來平平無奇，但它的營養其實很豐富。每周吃夠一定數量雞蛋，有助於降低心血管疾病死亡風險，患糖尿病和高血壓風險也更低。早上吃雞蛋全天熱量攝入更低有利於控制體重。



雞蛋怎麼吃更有營養？不妨學習學習，今天起調整一下。

雞蛋每周吃夠這個量 降低心血管疾病死亡風險

雞蛋簡單易得、食用便捷，富含優質蛋白質、卵磷脂、多種維他命和礦物質等營養成分。

有研究顯示，每周吃1～6個雞蛋，有助於延長老年人壽命並降低心血管疾病死亡風險。

現階段，《中國居民膳食指南（2022）》建議，一般成年人群每周可攝入300～350克蛋類，健康人群每天吃一個全蛋，是比較合理的。

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吃雞蛋的4個誤區

1. 吃雞蛋要扔蛋黃？

對於健康人群來說，吃雞蛋不必棄蛋黃，每天吃1個全蛋的營養效益遠高於其對膽固醇的影響。

2. 雞蛋能生吃嗎？

不建議食用生雞蛋。有研究表明，大約10%的鮮蛋會帶有致病菌、黴菌或寄生蟲卵，比如沙門氏菌。如果實在喜歡吃溏心蛋等食物，最好選擇可生食雞蛋。

3. 雞蛋和豆漿不能一起吃？

雞蛋豆漿搭配食用，營養反而更均衡。

4. 術後患者不能吃雞蛋？

雞蛋營養豐富，清淡易消化，可以為術後患者提供蛋白質等營養物質，幫助身體恢復健康，所以術後患者是可以食用雞蛋的。

雞蛋怎麼吃更有營養？

水煮蛋好吃又健康

水煮蛋營養保留全面，好消化好吸收，屬於好吃又健康的一種做法。建議水沸後再小火煮5分鐘即可。

雞蛋湯、蒸雞蛋羹、水煮荷包蛋也是不錯的吃法。

不建議常吃煎雞蛋。煎的做法對雞蛋營養破壞更嚴重。另外，煎雞蛋需要油，還容易導致脂肪攝入超標，因此建議少吃煎雞蛋。

早餐是吃雞蛋的「最佳時間」

早上吃雞蛋，全天熱量攝入更低，有利於控制體重，還能迅速補充夜間消耗掉的營養。

特殊人群怎麼吃雞蛋？

高膽固醇血症、冠心病、腦血管疾病及高風險人群，可隔天吃1個雞蛋。

疾病康復期患者，當其他動物性食物攝入不夠時，可每天吃1～2個雞蛋。

生長發育期的兒童青少年、孕婦、哺乳期女性、健身增肌人士，可每天吃1～2個雞蛋。

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