25年研究：從小常喝汽水成年高血壓風險增5成！改吃1物風險降22%

兒童時期喝甚麼，可能影響數十年後的健康。美國最新25年追蹤研究發現，孩童與青少年若經常飲用含糖飲料或大量果汁，成年後罹患高血壓的風險明顯上升；若改以完整水果取代含糖飲料或果汁，風險則可下降近兩成。研究提醒，從小建立健康飲食習慣，是預防未來心血管疾病的重要關鍵。



2026年6月22日，美國心臟協會（AHA）旗下期刊《Circulation》發表一項追蹤長達25年的研究指出，兒童及青少年時期較常飲用含糖飲料與果汁，與成年後較高的高血壓風險具有關聯；相較之下，以完整水果取代含糖飲料或果汁，則與較低的高血壓風險有關。研究顯示，生命早期建立健康飲食習慣，可能有助於降低成年後罹患高血壓及心血管疾病的風險。

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追蹤25年 兒時飲料選擇與成年高血壓有關

研究納入美國25,479名9～16歲兒童及青少年，受試者來自「成長與健康全國研究（Growing Up Today Study, GUTS）」，最長追蹤25年。研究期間，受試者定期填寫飲食、生活習慣及健康狀況問卷，研究人員據此分析不同飲食型態與成年後高血壓的關聯。

研究指出，兒童及青少年時期若持續攝取較多含糖飲料或果汁，成年後被診斷為高血壓的機率較高，而且這種關聯即使在控制整體飲食品質、身體活動量、身體質量指數（BMI）及其他生活習慣後，仍然存在。

在25年的追蹤期間，共有1,625名受試者（約6.3％）回報被診斷為高血壓。

每天喝2杯以上含糖飲料 高血壓風險增逾5成

本研究將汽水、果汁飲料、檸檬飲料、冰茶、運動飲料及其他添加糖分的水果飲品都歸類於含糖飲料（Sugar-sweetened beverages, SSBs）的範疇中。結果顯示，相較於每週飲用不到3份含糖飲料的人，每天飲用2份以上含糖飲料者，成年後罹患高血壓的風險增加52％。

若進一步分析不同飲料種類，每天每增加1份汽水，高血壓風險增加23％；每天每增加1份運動飲料，高血壓風險則增加36％。

果汁也非喝越多越健康 大量飲用風險升35％

研究同時發現，果汁並非毫無風險。與每週飲用不到1份果汁者相比，每天飲用1.5份以上果汁者，成年後高血壓風險增加35％。

其中，每天多喝1份柳橙汁與高血壓風險增加20％有關；不過研究團隊提醒，研究中的果汁攝取量來自受試者自行填寫問卷，部分人可能將添加糖分的柳橙風味飲料誤填為柳橙汁，因此這項結果仍須審慎解讀。

研究也指出，此結果並不足以證明100％純果汁本身會增加高血壓風險，而是顯示大量飲用果汁與高血壓風險呈現關聯。現行飲食建議仍認為100％純果汁可適量飲用，但不宜取代完整水果。

改吃完整水果 高血壓風險可望降低2成

研究也模擬不同飲食替代方式的影響。結果顯示，若每天以1份完整水果取代1份含糖飲料，高血壓風險可降低22％；若以完整水果取代果汁，風險也可降低19％。

此外，若以牛奶取代1份含糖飲料，高血壓風險可降低13％；若改以白開水取代，高血壓風險則降低9％。不過，以牛奶或白開水取代果汁時，研究並未觀察到高血壓風險有明顯下降。

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研究：果糖來源比攝取總量更重要

值得注意的是，研究人員進一步分析後發現，總果糖攝取量本身並未與成年後高血壓風險呈現明顯關聯。真正與風險增加有關的是含糖飲料與果汁等飲品來源，而非所有含有果糖的食物。

研究團隊認為，這顯示果糖的攝取來源可能比總攝取量更重要。完整水果除了天然糖分外，同時含有膳食纖維、維生素、礦物質及植化素，這些成分可能影響糖分吸收速度及代謝反應，因此與飲料中的糖分對健康的影響並不相同。

專家：完整水果與果汁不能畫上等號

加拿大多倫多大學營養科學副教授Vasanti Malik表示，生命早期形成的飲食習慣，可能對未來健康造成長期影響，而高血壓也愈來愈常出現在年輕成人、兒童及青少年，因此及早預防格外重要。

她指出，汽水及運動飲料等含糖飲品應盡量減少攝取；果汁雖可作為水果攝取的一部分，但仍應適量飲用，不宜取代完整水果。對大多數人而言，優先選擇完整水果，而非含糖飲料或大量果汁，仍是較佳的飲食方式。

觀察性研究尚無法證明因果關係

研究團隊指出，本研究屬於長期觀察性研究，主要依據受試者自行填寫的飲食及健康問卷，因此只能反映飲食習慣與高血壓風險之間的關聯，無法直接證明含糖飲料或果汁就是造成高血壓的原因。即使研究已控制整體飲食品質、身體活動量、身體質量指數（BMI）及其他生活習慣等因素，仍可能存在其他未納入分析的影響因子。

此外，受試者的飲食資料來自自我填報，也可能因回憶誤差或分類不清而影響結果。例如，部分受試者可能將添加糖分的水果風味飲料誤認為100％果汁，這也是研究團隊特別提醒需審慎解讀果汁分析結果的原因之一。

此外，研究對象約96％為美國非西語裔白人，因此研究結果是否適用於其他族群，仍需更多研究進一步驗證。

儘管如此，研究結果仍支持目前多數飲食建議的方向：從兒童及青少年時期開始，減少含糖飲料攝取、避免以大量果汁取代完整水果，並養成以完整水果、白開水及均衡飲食為主的生活習慣，可能有助於降低未來罹患高血壓及心血管疾病的風險。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：兒時常喝果汁、汽水與成年高血壓有關？追蹤25年研究：改吃完整水果有助降低患病風險】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

