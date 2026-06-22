蘆薈功效｜抗炎通便控三高蘆薈6大好處　3類人不宜+2食法潤腸通便

蘆薈，是你家陽台上的「天然醫生」，它能抑菌、減輕炎症反應，被稱為「天然青霉素」，還能美容養顏、抗衰老、潤腸通便。

本文審核專家：北京中醫藥大學劉永剛教授



推薦吃法：蘆薈百合芒果撈。快跟着小編一起來看看吧～

蘆薈：你家陽台上的「天然醫生」

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1. 抑菌、減輕炎症反應

蘆薈富含蒽醌類化合物（如蘆薈素、蘆薈大黃素）、多糖、皂苷等活性成分。這些成分對金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等多種細菌具有抑制作用。

蘆薈還能減輕炎症反應，幫助促進傷口癒合。對於輕度燒傷、燙傷、劃傷、皮膚炎症，使用蘆薈都能幫助身體恢復健康。因此蘆薈也被稱為「天然青霉素」。

2. 美容養顏、抗衰老

蘆薈中富含蘆薈多糖，其對於抗衰老、提高人體免疫功能具有積極作用。

蘆薈具有抑菌作用，其對於殺菌消炎、排出毒素、美容養顏具有積極作用。

3. 潤腸通便

蘆薈中富含蘆薈素、蘆薈多糖，它們可以通過刺激腸道蠕動、軟化糞便、促進腸道水分分泌等方式幫助緩解便秘、潤腸通便。

4. 適合「三高」人群

蘆薈還是低升糖、高膳食纖維的植物，它的鉀元素也很豐富，適合「三高」人群（高血糖、高血脂、高血壓人群）食用。

5. 清肝、抑菌、瀉火

《中國藥典（2025年版）》中記載，蘆薈具有「瀉下通便、清肝瀉火、殺蟲療疳」的功效。目前研究表明，蘆薈中含有大黃素等蒽醌類化合物，它具有一定的清肝、抑菌、瀉火的作用。

6. 涼血止痛

《生草藥性備要》中記載，蘆薈涼血，止痛，治內傷，洗痔瘡如神。敷瘡疥，祛油膩。它的意思是，蘆薈可以清瀉血分熱邪，緩解熱症引發的疼痛。比如氣血瘀滯、臟腑功能紊亂引起的慢性損傷以及外力導致的氣血經絡損傷，對應藥物可以理氣活血、調理臟腑、改善相關症狀。

推薦你這樣食用蘆薈

蘆薈的品種很多，目前已知的蘆薈品種有近400種，再加上其變種，蘆薈的品種共有500餘種，但目前可食用的蘆薈，只有庫拉索蘆薈這一個品種，所以朋友們想要食用蘆薈，可專門購買庫拉索蘆薈，對於不確定具體品種的蘆薈，則不要食用。

1. 蘆薈百合芒果撈

好處

蘆薈：潤燥、潤腸通便；

百合：滋陰潤燥、養陰潤肺、清心安神；

芒果、酸奶：滋陰；

赤小豆：消暑、利水消腫、解毒排膿；

山核桃碎：補腎、温肺、潤腸。

製作方法

1. 冷凍好的赤小豆中加入適量清水，小火慢煮30～40分鐘備用；

2. 將可食用蘆薈去皮切小塊，放入淡鹽水中浸泡20分鐘；

3. 將浸泡好的蘆薈焯水3～4分鐘，然後用清水過涼備用；

4. 碗中放入切好的芒果塊、百合塊，以及提前處理好的赤小豆、蘆薈塊，淋上適量酸奶和山核桃碎即可。

2. 蘆薈黃瓜飲

取適量可食用蘆薈肉，切成粗條，將蘆薈條放入榨汁機中，加入適量清水與黃瓜片，製成蘆薈黃瓜飲，還可以加入少量蜂蜜，幫助改善味道。

營養小貼士

1. 蘆薈性質偏涼，成人每日食用新鮮蘆薈凝膠建議不超過30克，過量食用容易引起腸胃不適。

2. 孕婦、嬰幼兒、蘆薈過敏人群不宜食用蘆薈。



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推薦你這樣使用蘆薈

1. 蘆薈外敷法

將蘆薈搗爛外敷，有助於清熱解毒、消腫止痛、促進炎症消退。

2. 輔助治療痔瘡

將蘆薈用水煮後，用蘆薈水洗屁股或者坐浴，有助於治療痔瘡，緩解便血、腫痛、肛門灼熱。

3. 修護皮膚曬後損傷

取適量蘆薈凝膠塗抹在皮膚上，再搭配維他命E乳一起使用，既能幫助抵禦紫外線傷害，也能修護日曬帶來的肌膚損傷，温和呵護皮膚。

安全使用蘆薈行動指南

1. 購買可食用蘆薈

想要食用蘆薈，可專門購買庫拉索蘆薈，對於不確定具體品種的蘆薈，則不要食用。

2. 推薦你這樣食用蘆薈

蘆薈百合芒果撈、蘆薈黃瓜飲。

3. 食用蘆薈別過量

成人每日食用新鮮蘆薈凝膠建議不超過30克。

4. 推薦你這樣使用蘆薈

蘆薈外敷法或者搭配維他命E乳一起使用。

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