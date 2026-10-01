薏仁控糖助減肥？營養師解構白飯替換法與食用禁忌　3類人慎食

夏天吃剉冰、冬天喝四神湯，薏仁是不少人熟悉的配料。台灣營養師李婉萍提醒，薏仁不是豆類，而是可取代部分白飯、麵條的全穀雜糧；想控糖或減重，重點是「取代」，不是額外多吃。



李婉萍指出，市面上的「小薏仁、洋薏仁、珍珠薏仁」多半其實是大麥仁，並非真正薏仁。真正的薏仁外型較圓胖，中間有明顯凹槽。

紅薏仁、白薏仁又有甚麼不同？李婉萍解釋，薏苡去除外殼與種皮、保留麩皮後就是糙薏仁，因外觀呈紅褐色，俗稱「紅薏仁」；再將麩皮碾除，則成為精白薏仁。紅薏仁不是另一種紅色品種，而是保留較完整外層的全穀型態，膳食纖維及植化素相對較多，但麩皮較有嚼勁，建議烹煮前先浸泡。

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薏仁的營養亮點包括膳食纖維，其中水溶性纖維吸水後會形成膠狀物，有助增加飽足感、延緩消化，搭配足夠水分也有助維持排便順暢。不過，網路常見「薏仁降血糖、抗腫瘤、美白淡斑」等說法，部分證據仍來自細胞或動物研究，不能解讀成吃薏仁就能治病，更不能取代藥物及正規治療。

想減重或控糖，李婉萍建議把薏仁當成主食的一部分，例如將部分白飯換成薏仁飯，而不是吃完一碗白飯後再多加一碗薏仁。糖尿病患者也要注意，薏仁仍含醣類，吃了薏仁就應減少其他澱粉份量。夏天吃剉冰時，可以用少糖薏仁取代珍珠，但仍要留意糖水、煉乳等配料，否則整碗甜品仍可能含有大量糖分。

哪些人要特別注意？李婉萍提醒，腎臟病及洗腎患者因薏仁含鉀、磷，應依血液檢查及個人飲食處方調整，不宜自行大量食用。胃食道逆流或胃潰瘍若病況穩定，可適量吃並煮軟；急性發作時則可暫停，或改吃較軟的精白薏仁。孕婦則不建議大量、天天吃，也不要自行使用薏仁萃取物或保健食品，食用前可先詢問產科醫師。

李婉萍建議，薏仁可加入日常正餐，如紅薏仁飯、薏仁雞胸肉沙拉或薏仁雞茸粥；甜品則選少糖或無糖版本。購買薏仁粉、薏仁漿等加工品，也要看成分表，避免額外攝取過多糖、奶精與油脂。

李婉萍提醒，薏仁不是喝越多越能「利水」的保健品，而是全穀雜糧。日常把部分白飯換成薏仁，或吃剉冰時用少糖薏仁取代珍珠，才是更實際的健康吃法。

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