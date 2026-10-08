助眠飲食｜睡眠不好半夜總醒？研究：吃錯了食物　5方法補充營養

晚上躺下睡不着，好不容易睡着了，半夜又莫名醒來；哪怕睡了七八個小時，第二天早上起來還是昏昏沉沉……這種經歷，幾乎每個人都遇到過。



你可能試過換枕頭、調温度、戴眼罩、聽白噪音，甚至數羊。但很多人可能沒有想到——睡眠不好，半夜總醒的問題可能不在枕頭，也不在牀墊，而是一日三餐沒吃對！

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睡眠不好、半夜總醒的人注意：可能一日三餐沒吃對

一直以來，很多人習慣把睡不好歸咎於「壓力大」「想得多」。2026年8月，國際期刊《自然-健康》刊發的一項研究指出：飲食與睡眠之間存在明確的因果關係，睡眠不好、半夜總醒、入睡慢，可能與一日三餐沒吃對食物有關！①

研究納入了3500餘名健康成年人，通過臨床級可穿戴設備對他們的睡眠進行客觀分期監測，並實時記錄日常飲食攝入，最終積累了近4800個完整匹配的「日間飲食+夜間睡眠」數據，發現：

1. 吃膳食纖維多的人，當晚睡眠「更深更沉」

當日攝入高膳食纖維食物的人群，當晚睡眠結構中，深睡眠時間增加0.59個百分點，快速眼動睡眠增加0.76個百分點，淺睡眠減少1.35個百分點，夜間心率降低1.14次/分。

2. 植物吃得越雜的人，當晚入睡越快

高植物多樣性飲食（即攝入的植物性食物種類多）可使快速眼動睡眠增加0.62個百分點，淺睡眠減少1.00個百分點，夜間平均心率降低0.93次/分，入睡潛伏期平均縮短0.68分鐘。

3. 晚餐吃得晚、熱量高的人，心臟在「加班」

睡前6小時內攝入高能量晚餐，雖然能讓睡眠時長增加7.7分鐘，卻會將夜間心率拉高0.73次/分。提前吃晚餐則相反，睡眠時長縮短12.39分鐘，但心率降低0.74次/分。「睡得多」不等於「睡得好」——心臟在夜間的修復質量，也許比睡眠時長本身更值得關注。①

吃對蛋白質和碳水，睡眠問題更少、時間更長

1. 多吃高質量碳水，睡眠問題更少

2024年，重慶醫科大學的研究人員在國際期刊《營養學前沿》發表的一項研究，通過分析1.7萬餘名參與者的數據，探究了碳水化合物攝入與睡眠時長、白天嗜睡、打鼾等睡眠模式之間的關係。他們發現：

(1) 好碳水，是睡眠的「神助攻」

攝入更多高質量碳水化合物（如全穀物、水果、非澱粉類蔬菜、豆類）的人，出現不良睡眠模式的風險顯著降低29%。

(2) 壞碳水，是睡眠的「絆腳石」

攝入更多低質量碳水化合物（如添加糖、精製穀物、果汁）的人，不良睡眠模式的風險則顯著增加39%。

更有意思的是，研究人員將參與者的飲食模式分為四種，結果發現：堅持「高優質碳水+低劣質碳水」飲食模式的人，與採取完全相反模式的人相比，睡眠問題的風險降低了36%。

「量」也很關鍵。研究還發現，總碳水化合物攝入量與睡眠問題之間呈現一條U型曲線——吃得太少或太多，睡眠都可能出問題。而那個最理想的「黃金平衡點」，大約是每日攝入238.5克碳水化合物。②

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2. 蛋白質吃夠了，睡眠時間更長

2025年，國際期刊《醫學網路研究雜誌》上刊發的一項研究，分析了4800餘名同時使用睡眠監測App和飲食記錄App的用戶數據，結果發現：蛋白質攝入量較高的人，總睡眠時間更長。與攝入量最低的一組相比，攝入量排在第三和第四高的人群，總睡眠時間分別延長了約10分鐘（0.17小時）和11分鐘（0.18小時）。③

美國哈佛大學發表於頂級期刊《細胞》的一項研究則從機制上給出了解釋：高蛋白飲食能促進腸道分泌一種神經肽，向大腦傳遞信號，從而降低睡眠時對外界刺激的反應性，讓睡眠變得更安穩、不易被打擾。④

一份提升睡眠質量的「飲食法」 建議長期堅持

1. 膳食纖維要吃「夠」

多吃全穀物（燕麥、糙米、藜麥）、豆類、非澱粉類蔬菜（菠菜、西蘭花）、完整水果。這些食物既是高質量碳水，又富含膳食纖維，是睡眠的「神助攻」。

2. 植物種類吃得「雜」

《中國居民膳食指南》建議，每日攝入新鮮蔬菜300～500克（約兩隻手捧起的量），種類至少3種、最好5種以上，深色蔬菜佔一半；水果每天200～350克，不同種類換着吃。另外，豆類也是不可或缺的植物類食物，建議每天吃大豆25克（生重）及以上，相當於72克北豆腐、140克南豆腐、365毫升豆漿、175克內酯豆腐、55克豆腐乾或者40克豆腐絲。

3. 蛋白質選「優」的吃

多吃植物蛋白（豆製品、堅果）和優質動物蛋白（魚、蝦、去皮雞肉等優質蛋白），少吃加工紅肉。

4. 晚餐早點吃、清淡一些

晚餐最好在睡前3～4小時完成，比如22點左右睡覺，建議在18:00～19:00之間吃晚餐。這樣能給胃腸留出充足的消化時間，避免帶着「未消化的食物」入睡，影響睡眠質量。減少油炸食品、肥肉、動物內臟等葷食；控制蛋糕、甜飲料等高熱量食物，這些會悄悄「偷走」你的睡眠。

5. 咖啡飲品下午別喝

下午3點之後，就儘量不要喝含咖啡因的飲品了，以避免影響夜間睡眠質量。建議在早餐後或午休前後飲用，既能有效提神，也有助於減少對胃腸的刺激。

寫在最後

飲食和睡眠的關係，可能比我們想象得更直接、更緊密。而好消息是：改善睡眠的主動權，很大一部分就握在你自己手裏。從一日三餐入手：把膳食纖維吃夠、多吃植物食物、多吃優質蛋白、晚餐早點吃……好好吃飯，才能睡個安穩好覺。

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本文綜合自

①Shkolnik M, Sapir G, Shilo S, et al. Impact of daily diet on sleep quality. Nature Health. 2026; https://doi.org/10.1038/s44360-026-00182-2.

②Zhao Y and Guo H (2024) The relationship between carbohydrate intake and sleep patterns. Front. Nutr. 11:1491999. doi: 10.3389/fnut.2024.1491999

③Seol J, Iwagami M, Kayamare MCT, Yanagisawa M. Relationship Among Macronutrients, Dietary Components, and Objective Sleep Variables Measured by Smartphone Apps: Real-World Cross-Sectional Study. J Med Internet Res. 2025;27:e64749

④Titos I, Juginović A, Vaccaro A ...A gut-secreted peptide suppresses arousability from sleep. Cell, 2023; 186, 1382-1397.e21



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