健康飲食｜中醫揭4體質常吃外賣最傷身！健康點餐5招菜肉比例3:1

如果明代藥聖李時珍穿越到現代，打開手機點開外送平台，看著琳瑯滿目的炸雞、手搖飲、速食套餐，大概會驚呼：「此乃『濕熱之毒』與『痰濁之困』啊！」



台灣Dr.Nice(中山)斯林中醫診所陳楚鏞中醫師提到，以他畢生鑽研本草、觀察人體與食物關係的經驗，這位神醫對現代「外食族」的體質，恐怕會有一番極具智慧的診斷與改造妙方。

外食族小心4種體質健康拉警報

陳楚鏞表示，李時珍若為現代人望聞問切，首先會歸納出外食族常見的四大體質失衡：

1. 脾胃濕熱型

常年油炸、燒烤、辛辣配冰飲，導致舌苔黃膩、油光滿面、口苦口臭、大便黏滯。李時珍會說：「濕熱內蘊，如灶中濕柴生煙，濁氣上泛。」

2. 氣滯痰阻型

高油高糖、精緻澱粉過量，又久坐不動，常見喉嚨卡痰、胸悶脹氣、身體沉重。神醫解曰：「脾胃運化失職，痰濁停聚，如河道淤泥。」

3. 氣陰兩虛型

三餐不定時、常吃加工食品、蔬果嚴重不足，造成口乾舌燥、疲倦失眠、皮膚乾澀。這在《本草綱目》中屬於「谷氣不充，津液耗傷」。

4. 寒濕中阻型

生菜沙拉、冰品冷飲、涼拌食物當正餐，導致手腳冰冷、腹瀉水腫、早晨起床像沒睡。李時珍會搖頭：「生冷戕陽，脾陽不振，寒濕內生。」

相關文章：健康飲食｜三餐外食傷血管易患失智症？7種食材護心降血壓膽固醇👇👇👇

+ 4

神醫李時珍的外送點餐心法

李時珍若被迫開個販賣部、當個外送族，他定是不會完全拒絕外食，而是如何「以中醫智慧扭轉外送餐盒的體質影響」。陳楚鏞分享《本草綱目》中的健康飲食5大黃金原則：

主食以「五穀為養」

《本草綱目》開宗明義：「五穀為養，五果為助。」李時珍主張糙米、小米、燕麥取代白飯白麵。點餐時多選「紫米飯」、「糙米饭」選項，若無則自備蒸地瓜或十穀粉沖泡。

菜肉比例「三比一」

外送餐盒常見肉多菜少。李時珍定會建議：菜肉比例三比一，加點一份燙青菜或涼拌海帶，餐前吃。蔬菜選深綠色葉菜、菇類、木耳，將有助「利濕化痰」。

調味清淡，遠離「甘肥厚味」

中醫視油膩、過甜、過鹹為「生痰助濕」之源。點餐備註「少油少鹽、不要醬」，避免糖醋、三杯、勾芡、美乃滋。若無法調整，可用熱水稍微涮過再吃。

相關文章：養生茶｜枸杞菊花降三高/百合蓮子養陰益腎！中醫推4款茶安神助眠👇👇👇

+ 5

湯飲選對，化濕解膩

外送附贈的含糖飲料或濃湯是大忌。李時珍應會推薦自製「本草茶飲」：

1. 油膩餐後：山楂陳皮茶（消食導滯）

2. 冰冷餐後：生薑紅棗茶（溫中散寒）

3. 重口味餐後：荷葉決明子茶（清熱利濕）



陳楚鏞提醒，雖然藥食同源，引用養生茶飲前，仍應找中醫師諮詢後，讓中醫師決定是否合適引用茶飲。

吃對時辰，事半功倍

中醫強調「順時養生」。吃外送餐食最好在早上7〜9點（胃經當令）與中午11〜13點（心經當令）完成主餐攝取，晚上17〜19點（腎經當令）只能食輕食。最忌宵夜，因「夜食傷脾，胃不和則臥不安」。

神醫日常調理小叮嚀

李時珍在《本草綱目》中提到：「飲食者，人之命脈也。」就算每天飲食八成餐點是靠外送的餐食，仍有補救健康之道：

1. 每日敲打「足三里」穴（膝蓋外側凹窩下四指）：健脾胃、化痰濕

2. 飯後散步10分鐘，勿立刻坐下或躺平

3. 每周選一天「輕斷食」：只喝小米粥、吃蒸地瓜與燙青菜，讓腸胃休息

4. 自帶1小包中藥粉：陳皮、茯苓、山楂、甘草等比例混合，飯前以溫水送服1小匙，助消化、去油膩。可諮詢專業中醫師合適比例



陳楚鏞指出，李時珍若活在21世紀，他不會責怪外送族，反而會說：「世道變矣，然陰陽五行之理不變。」外食並非原罪，關鍵在於「知其所傷，補其所缺」。

運用中醫的性味歸經、臟腑辯證，即使是忙碌的外食族，也能點出一份「養生餐」。記住神醫忠告：「口腹之慾難免，但長期偏嗜，即為藥毒。」從下一餐開始，讓你的外送餐盒，變成李時珍也會點頭的「本草養生方」。

陳楚鏞語重心長提醒，大家若是為了健康、減重，但卻不知道如何調整飲食攝取的選擇、比例，歡迎諮詢專業中醫，讓中醫師幫忙梳理養生、減重的均衡飲食調理方案。

相關文章：減肥｜健康瘦身遵守飲食6原則 改吃白肉少鹽 管住嘴還要邁開腿？

+ 15

延伸閱讀：

為你量身打造 正確姿勢才有好眠

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

