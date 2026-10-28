木瓜分2種吃錯傷胃　中醫揭不同功效和禁忌　4大食療食譜+足浴方

木瓜被稱為「百益之果」，但你知道嗎？木瓜其實有2種，一類主要為藥用：皺皮木瓜（如宣木瓜），另一類是我們平時經常食用的水果：番木瓜。



番木瓜：消食健胃化積之食物；皺皮木瓜：舒筋活絡、和胃化濕之藥物。二者科屬、功效完全不同，吃對了是養生，吃錯了等於白吃，甚至可能給身體「添堵」。

2種木瓜的核心區別

一句話區分：想吃水果、補營養、助消化，找番木瓜；想舒筋活絡、化濕止抽筋，找皺皮木瓜。兩者效用完全不同，使用時應特別注意。

番木瓜：秋日潤燥的水果佳品

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番木瓜味甘、性平，適合秋季食用，有養陰潤燥的作用，核心養生價值來自3類主要成分：

1. 木瓜蛋白酶：減輕腸胃負擔、促進消化

可將大分子蛋白質水解為小分子多肽類和氨基酸，幫助人體消化吸收。秋季「貼秋膘」期間肉類攝入偏多時，飯後30分鐘食用番木瓜，能幫助減輕腸胃負擔、促進消化。

2. 胡蘿蔔素：保護視力、緩解眼乾

番木瓜果肉富含胡蘿蔔素，進入人體後可轉化為維他命A，能保護視力、緩解眼乾，尤其適合秋燥時節長時間使用電子屏幕的人群。

3. 維他命C與果膠：保護皮膚、潤腸通便

維他命C含量豐富，抗氧化作用強，可幫助保護皮膚、緩解秋燥損傷；其中的果膠類膳食纖維，還能潤腸通便、調節腸道環境。

小貼士

1. 甜如蜜又軟糯好吃的番木瓜熱量很低，每百克30kcal，只有蘋果熱量的56%。

2. 番木瓜屬於典型「吃著甜但總糖量不高」的水果，比蘋果、桃子等常見水果含糖量低。不同品種番木瓜的GI值在38～56之間，整體基本處於低GI水果的範疇。血糖負荷GL值也很低，屬於＜10的低GL水果。

注意：有木瓜過敏史的人，一定要注意，別吃！木瓜蛋白酶對人體來說是一類異種蛋白，少部分人可能會過敏



皺皮木瓜：舒筋化濕的藥食佳品

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皺皮木瓜性温，歸肝、脾經，是傳統常用的藥食同源食材。

1. 舒筋活絡

中醫認為「肝主筋」，木瓜入肝經，能疏通經脈、調理氣血，讓阻滯的氣血重新通暢。

對於中老年人常見的腿腳不利、夜間抽筋、四肢冰涼，以及上班族久坐導致的頸肩僵硬、腰腿痠麻沉重，都有很好的調理作用。

2. 和胃化濕

脾主運化水濕，木瓜入脾經，能健脾和胃、化除濕濁，適合消化不良、餐後脘腹脹滿、腹痛腹瀉、噁心嘔吐等脾胃不和、濕濁內停的人群。

現代研究證實：皺皮木瓜中富含三萜類、有機酸、黃酮、苯丙素等活性成分，具有鎮痛、抗炎、保護胃腸道黏膜、輔助抗腫瘤等作用。

注意

1. 皺皮木瓜雖屬藥食同源之品，但味酸質硬，且有收澀之性，不建議直接生吃。

2. 胃酸過多、有消化性潰瘍者不宜多吃。

3. 孕婦及體虛者也應慎用。若用於調理，建議在醫生或藥師指導下進行，不要自行長期大量食用。

4. 不能替代藥物，若有明確疾病，需遵醫囑規範治療，不可單純依賴木瓜調理。



皺皮木瓜這樣吃 養生效果佳

皺皮木瓜生吃酸澀堅硬、適口性差，經過加工後，既能保留功效，又能改善口感，適合日常食養。

1. 木瓜飲：最簡單的日常調理法

功效：舒筋活絡、和胃化濕，能緩解久坐帶來的頸肩腰腿僵硬痠痛，改善濕重導致的頭重睏倦、精神不振。

木瓜飲（CCTV央視綜合一套節目截圖）

做法：取乾木瓜（皺皮木瓜）15克，可根據體質搭配：濕氣偏重加薏苡仁，脾胃偏寒加紅棗、生薑，氣滯腹脹加陳皮。用沸水沖泡，悶20分鐘即可，上午飲用為佳。

禁忌：胃酸分泌過多者、孕婦不宜飲用。

2. 木瓜燉羊肉：古方改良的秋冬温補菜

功效：羊肉温中補虛，木瓜和胃化濕，板栗、山藥健脾益腎，補而不膩，適合秋冬季節温補食用。

木瓜燉羊肉（CCTV央視綜合一套節目截圖）

食材：鮮木瓜（皺皮木瓜）、乾木瓜（皺皮木瓜）、羊腿肉、板栗、山藥、大棗

注意：羊肉湯嘌呤含量較高，痛風患者建議只吃肉和食材，儘量不喝湯



3. 木瓜食方：從蜜餞到清爽涼拌

古法蜜漬木瓜果脯

將成熟木瓜切片乾燥，加蜂蜜小火慢熬收汁，製成蜜餞狀果脯，可作茶點、待客小食，能消食和胃。

現代研究發現其還有輔助保肝護肝、降尿酸的作用，適合輕症人群日常食養。

注意：蜂蜜含量較高，血糖控制不佳者不宜多食



改良版：木瓜拌雞絲

特點：清爽微酸、少油不膩，雞絲補益氣血，木瓜和胃開胃，適合作為秋季開胃涼菜。

食材：鮮木瓜（皺皮木瓜）、雞胸肉、薑絲、香菜。

做法

1. 鮮木瓜切成細絲，沸水焯1～2分鐘，撈出擠乾水分；

2. 雞胸肉冷水下鍋加薑片煮熟，放涼後手撕成細絲；

3. 將木瓜絲、雞絲放入碗中，加薑絲、少許鹽、香油，撒入香菜拌勻即可。

4. 木瓜醪糟圓子：温和的酒養方

功效：醪糟（酒釀）温中補虛，木瓜和胃化濕，能化解糯米圓子的滋膩感，酸甜開胃，脾胃功能偏弱的人群也可適量食用。

木瓜醪糟圓子（CCTV央視綜合一套節目截圖）

食材：鮮木瓜（皺皮木瓜）、糯米小圓子、醪糟、乾桂花、枸杞、冰糖適量。

外用妙方：木瓜足浴方

木瓜足浴（CCTV央視綜合一套節目截圖）

功效

温通經脈、緩解關節冷痛，適合腿腳不利、寒濕痹痛的人群。

做法

取乾木瓜（皺皮木瓜）30克、艾葉15克、桂枝10克，加生薑數片，加水煮沸後，先趁熱燻蒸下肢20分鐘；待水温降至40℃左右，再泡腳15分鐘。

注意事項

1. 皮膚有破損、潰瘍、傷口者，禁止使用

2. 過敏體質者，可先將藥汁塗於手臂內側，觀察20~30分鐘無不良反應再使用

3. 孕婦慎用



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食用木瓜行動指南

1. 兩種木瓜一句話區分

想吃水果、補營養、保護皮膚、潤腸通便、助消化，找番木瓜；

想舒筋活絡、化濕止抽筋，找皺皮木瓜。

兩者效用完全不同，使用時應特別注意。

2. 皺皮木瓜的食養方法

木瓜代茶飲：最簡單的日常調理法；

木瓜燉羊肉：古方改良的秋冬温補菜；

木瓜食方：從蜜餞到清爽涼拌；

木瓜醪糟圓子：温和的酒養方。

3. 木瓜足浴方：温通經脈、緩解關節冷痛

取乾木瓜（皺皮木瓜）30克、艾葉15克、桂枝10克，加生薑數片，加水煮沸後，先趁熱燻蒸下肢20分鐘；待水温降至40℃左右，再泡腳15分鐘。

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