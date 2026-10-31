秋季胃口大開易胖？中醫教潤酸溫飲食防秋燥　必吃百合銀耳雪梨羹

天氣轉涼，不少人發現食慾跟著變好，即使活動量沒有增加，體重卻可能悄悄上升。從中醫觀點來看，秋季氣候轉涼、暑濕漸退，脾胃功能逐漸恢復，胃口也可能隨之改善。秋季養生不必刻意壓抑食慾，應掌握「潤、酸、溫」原則，避免過度進補。



台灣五甲馬光中醫診所醫師邱雅笙表示，中醫認為「脾胃為後天之本」，食物須經脾胃運化，才能轉化為身體所需的氣血與能量。夏季天氣炎熱，人們常喝冷飲消暑，可能出現「暑濕困脾」，伴隨食慾不振、胃脹、身體沉重及容易疲倦等情形。進入秋季後，暑濕逐漸消退，脾胃功能恢復，食慾也可能跟著增加。

秋日必做養生食補（馬光中醫）

從中醫五行理論來看，秋季屬金，對應肺臟，氣候乾燥容易耗傷津液，造成肌膚乾癢、咽喉乾燥等不適。邱雅笙建議，秋季飲食可掌握「潤、酸、溫」三大方向，兼顧潤燥與脾胃調養。

在「潤」的部分，可選擇白木耳、百合、水梨等食材，作為秋季潤燥飲食的選擇；「酸」則可適度攝取蘋果、山楂、烏梅等酸味食物。至於「溫」，則建議選擇南瓜、秋葵等較溫和、容易消化的食材，避免一味追求大補，增加身體負擔。

邱雅笙也分享秋季食療「百合銀耳雪梨羹」。準備鮮雪梨1顆、乾白木耳15克、乾百合10克、少許枸杞及適量冰糖。先將泡發並剪碎的白木耳加入1000cc水中，大火煮滾後轉小火燉煮20至30分鐘，再加入雪梨與浸泡過的百合，小火續煮約15分鐘，最後加入冰糖及枸杞，再煮3分鐘即可。

邱雅笙表示，雪梨具有清熱生津的作用，白木耳可滋陰潤燥，百合則有安神潤肺之效，這道料理可作為秋季飲食選擇。季節轉換時，人們不必刻意壓抑食慾，可用溫潤食材取代重油、重辣的飲食，適度調整飲食習慣，在享受美食的同時維持健康。

相關文章：梨營養｜止咳化痰增免疫力5功效 營養師教2食法效果更強哮喘都啱

+ 5

延伸閱讀：

不只喘！5歲女童食慾暴增「竟越吃越瘦」 醫籲小心3症狀：是糖尿病

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

