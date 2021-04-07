濕疹｜皮膚痕乾紅腫急性慢性症狀各不同　中醫紓緩濕疹用馬齒莧？

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-04-07 19:00

濕疹治療，除了西醫藥物，中醫亦有治療方法。註冊中醫師鍾啟福博士接受本報訪問，詳細解釋有關中醫治療慢性濕疹的外敷方法、用藥及要注意的細節。除此之外，患有濕疹問題的患者應要避免7項食物，免愈食愈痕。

急性濕疹、慢性濕疹有什麼分別？

濕疹是香港常見的過敏性皮膚病，有滲出性、對稱性、反覆性及痕癢性為特點。中醫在文獻上把濕疹稱之為四彎風、濕瘡、奶癬、胎風等。而中醫外科《醫宗金鑒‧外科心法要訣》中描述此病頗為詳細，從皮膚表現來看，它將滲出液較多的稱為濕斂，而滲液不多的稱為乾斂，是較佳的描述。濕疹可以從發病時間區分，如發病3個月內為急性，3-6月為亞急性，6個月以上為慢性，對治療上具參考作用。

中醫治療濕疹，，因人治療，講究體質。

按圖了解常見的急性或慢性濕疹症狀及治療原則︰

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血熱、濕熱、血燥針對不同體質治療

中醫治療濕疹，會以整體角度出發，因人治療，講究體質，皮膚不同的表徵代表了當時的體質狀況。從本質去治療，以治本為目的。至於治療此症，中醫會以內服中藥為主，如涼血除濕湯、健脾除濕湯等，再配合外洗中藥或外塗中藥膏。包括採用針對血熱、濕熱、血燥的中藥，視乎個別體質狀況而定，如有血熱，就要清熱解毒；濕熱則要清熱除濕；血燥則養血潤膚。目的是調整體內失衝的免疫功能或過敏狀況。

嚴重濕疹患者同時面對生活和情緒上的困擾。

到了濕疹穩定期，多採用健脾除濕的辨証思路，以鞏固體質，達到減少發作為目的；對濕疹發作患者，需依據四診合參、結合皮疹外在形態，內外合治，以達到治療疾病為目的，即使皮損已大部分消退，也要堅持服用一段時間，一來清除餘邪，二來健脾扶正，調節體質，改善過敏狀態，才能做到控制好濕疹的目的。所以，中醫治療濕疹有緩急層次之分，不會一味治標，才能達到治癒慢性濕疹的功效。

按圖了解慢性濕疹外敷治療方法︰

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中醫藥臨床副作用小，安全有效，內外合治，以整體角度去治療此病，達到治本的目的。而現代醫學多從微觀出發，常以藥膏局部抗過敏抗炎為主。但中醫有句說話叫做：「見皮治皮永無期。」意思即是治療皮膚病只著眼於皮膚表面，則永遠難以根治此病。

野生的馬齒莧（馬屎莧）。（陳嘉元攝）

馬齒莧，又名馬屎莧、馬齒菜，在民間也叫長壽菜，馬齒莧在烹調方面可作涼拌，用肉絲烹炒，或用蛋、肉絲做成羹湯食用，莧菜料理中較為人熟悉的是金銀蛋莧菜。

金銀蛋莧菜食譜

【同場加映】濕疹｜轉季易發作補充5營養紓緩不適 忌吃薑蒜7類食物免愈食愈痕

以下7項食物，患有濕疹問題的患者應要避免，請按圖了解︰