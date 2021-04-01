健康飲食｜常被誤會不健康9種食物　蛋黃朱古力椰子油抗氧護心臟

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-04-01 13:33

某些食物常被認為「不健康」，最好避免不要多吃，但實際上的成因未必基於科學，可能是久經流傳的傳聞或受到媒體的廣泛影響。實際上，常被認為要避免的食物，只要適度進食，不但不會嚴重危害健康，而且更含豐富營養。

朱古力便是其中一個例子，它常被認為是致肥及引起蛀牙的食物，不過，朱古力由可可製造，可可本身沒有人工添加物或奶製品，可可含多酚和其他強大的抗衰老抗氧化物，有助預防衰老。而黑朱古力內含75%至85%的可可，會含較多抗氧化物。

朱古力內含75%至85%的可可，會含較多抗氧化物。（Unsplash）

以下9種食物常被認為要避免，但事實上它們的營養含量豐富，適度食用未致於對健康構成嚴重危害，對健康也有好處。

按圖了解9種常被認為「不健康」的食物，實際上有益健康︰

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需要留意的是凡所有食物，進食須有度，避免吃過量及偏食。看似不健康的食物，當中亦有身體需要的營養素，有助鞏固健康。

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按圖了解15種高營養密度食物︰

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參考資料︰Paleohacks/脂肪酸與冠心病風險/初榨椰子油抗菌/飲食中的膽固醇