實惠廚具｜率先發售Tasty煮食神器7大精選　鑊鏟兼備刨絲切肉？

香港一般家庭的廚房也很細小，根本不能存放太多廚具用品，因此集多功能一身的廚具最受歡迎，能為廚櫃節省不少空間，下廚更輕鬆。實惠（Pricerite）近日引入國際社交網絡烹飪品牌Tasty出產的創意廚具系列，最平$49。



實惠（Pricerite）引入國際社交網絡烹飪品牌Tasty出產的煮食創意廚具系列，於指定門市及網店同步登埸。（實惠官網）

Tasty創意廚具多功能集於一身！

社交網絡烹飪品牌Tasty無人不知，他們以往主打煮食短片、菜譜而吸引過億粉絲，期後更進軍廚具界，出產集實用和創意一身的廚房用品。實惠（Pricerite）率先引入17件Tasty創意廚具，全部都是入廚必備的，包括廚用剪、中式鑊鏟及28厘米平底鍋。單看名稱看似平平，但每件都是多功能集於一身，如中式鑊鏟的頂部位置包含刨絲功能，可以在食物上簡單地磨碎配菜如蒜，增加口感層次及縮減備料的時間。

實惠（Pricerite）率先引入17件Tasty創意廚具。（實惠官網）

請按圖看Tasty創意廚具詳情及功能：

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發售地店：網店、手機APP、10間指定分店（旺角創興廣場、九龍灣Megabox、九龍灣淘大商場、銅鑼灣、北角健威花園商場、荃灣愉景新城商場、荃灣麗城薈、葵芳新都會廣場、沙田希爾頓中心、元朗）

