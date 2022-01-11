入廚貼士｜洗魚去潺靠兩大法寶超易做　淡水魚點解大部分滑潺潺？

有網民於30分鐘。3餸1湯臉書社團上問起︰「點解啲魚咁多潺 （劏前），劏後都係全身滑潺潺，洗極都仲有？」不少人留言指「用粗鹽刷、用啲熱水淥一淥條魚， 啲潺會變白，然後好容易洗、用生粉或鷹粟粉擦身洗，易啲清潺，蒸出來也比較滑、斑類多數都係，用滾水淋一淋，用刀仔刮走洗下就得…」眾說紛紜，專業廚師所用的方法是否跟大家也一樣？



先用熱水浸一浸，再用粗鹽醃10分鐘後擦洗乾淨便可清除滑潺潺的黏液。（資料圖片）

洗魚去潺兩大法寶 粗鹽熱水擦洗乾淨

入廚約40年的尤瑞昌師傅指，魚的生活環境中含有大量微生物/死水/淡水魚，都會導致微生物沾在魚的身上。而大部份的淡水魚身上都會滲透具殺菌作用的液體，就好像人類的淋巴液一樣，所以會滑潺潺。

烹調前幫魚去潺的方法簡單，先用粗鹽洗擦，之後用85°C熱水浸泡後再擦洗；或者先用熱水浸一浸，再用粗鹽醃10分鐘後擦洗乾淨便可清除滑潺潺的黏液。

徹底清潔好的魚才夠新鮮可口沒有異味。（資料圖片）

煎魚不黏鍋皮脆肉嫩 先塗薑汁魚皮不易破

相關文章︰煎魚貼士｜煎魚不黏鍋皮脆肉嫩5重點 先放1種材料下鍋煎魚皮不破

煎魚、蒸魚是家常菜，清理好的魚若要下油鑊煎，確保魚身抹乾，然後在魚身鎅幾條刀疤，刀深見魚肉，目的令醃魚時更易入味，淋上料酒（米酒、紹興酒等）、抹蔥蒜及灑鹽去腥及醃製，醃好後，灑一層薄薄的麵粉，用手塗勻，煎魚時不易黏鍋，魚皮又酥脆。

按圖了解煎魚不黏鍋、不破皮的方法及5大重點︰

+ 13

1.抹乾魚身

2.薄灑麵粉

3.白鍋抹薑

4.炙鍋下魚

5.挺身翻轉



延伸閱讀︰【蒸魚貼士】石斑不宜放鹽？豉油後落？星級大廚分享蒸魚8大秘訣