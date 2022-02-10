煎牛扒貼士｜肉扒軟嫩酥脆新手必勝法　日本廚師教不失敗煎放位置

雞扒、豬扒、牛扒...對比其他部位，扒類的烹調手法相對簡單，只需簡單調味再煎一煎便可完成。煎扒雖說看似毫無難度，倘若想外脆內嫩、火候控制得宜，原來需要留意肉扒放在平底鍋內的位置，以下方法對於入廚新手會更容易掌握。



煎扒，不論是那一類肉扒，一不留神或會變得乾柴嚡口，咬得人牙都痛。日本電視節目《日本人の3割しか知らないことくりぃむしちゅーのハナタカ！優越館》請來西餐廳廚師分享肉質軟嫩、外皮酥脆的煎扒方法，除了留意火候外，鍋內的溫度及擺放方式亦極為重要，擺放正確會將肉扒的美味升級。這個方法適用於任何一款肉類，即使是帶有厚身脂肪的也可。

日本西餐廳廚師分享肉質軟嫩、外皮酥脆的煎扒方法。（資料圖片）

請按圖看日本西餐廳廚師酥脆軟嫩煎扒方法：

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一向用大火將牛扒放置中間煎封以鎖住肉汁的方式，比較適合有下廚經驗的人，或用上專業煎鍋才做得完美。將肉扒放在平底鍋內的外側再慢慢煎香，此技巧更易拿揑，適合入廚新手。

牛扒先浸後煎 肉質柔軟多汁完美5成熟

若是烹煮急凍牛扒，也有另一個方法永保5成熟，口感柔軟多汁。首先，牛扒解凍用50°C熱水浸，以防止溫度突變，令肉汁溢出外面，從而保留牛扒本身的味道及肉汁。

日本料理科学研究家水島弘史所介紹的「熱水浴法」。（《教えてもらう前と後》影片截圖）

請按圖看50°C水浸煮煎牛扒方法步驟及原理︰

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資料來源：《日本人の3割しか知らないことくりぃむしちゅーのハナタカ！優越館》