朱古力食譜｜情人節必學松露朱古力　只2種材料步驟極簡懶人最啱

情人節快到了，很多女生都會自製朱古力給心儀對象或是伴侶。讀書時期最懶的做法，就是把現成朱古力煮溶，倒進模具變成新的形狀便算。今次示範的松露朱古力食譜也只需2種材料而已，難度同樣十分低，賣相不輸給高級朱古力店出品！



日本YouTuber Nino's home曾分享「松露朱古力」的食譜短片，獲大批網民觀看，至今兩年已累積3,900萬觀看次數，網民大讚易整又好味。製作這個朱古力只需可可粉和煉奶兩種材料，無需加現成朱古力，簡單到不得了，保證連冇經驗的甜品新手都一定做到！

請按下圖睇「松露朱古力」的材料和製作步驟：

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切開朱古力，裡面帶點晶瑩。

網民照辦煮碗，分享吃後感之餘亦有講到其他心得，例如有位名為"Antuday"的網民就表示，若家中沒有煉奶，可用600克牛奶、170克糖和15克牛油混合並代替；也有人以阿華田粉代替可可粉，甚至是灑上其他可食用的裝飾。此外，網民Supar Shober更有十分詳盡的分享，由於加可可粉會令煉奶愈來愈硬身，他建議大家不要貪心再加，否則會硬得難以攪拌，而材質方面，他認為矽膠鏟比木鏟好。相反，若冷藏完發覺朱古力太軟身很難切，可在刀鋒沾點可可粉，並只用這部分來切朱古力。

Nino's Home松露朱古力食譜



材料：

煉奶240克

可可粉100克



做法：

1.鍋中倒入煉奶，煮熱至起泡，倒到碗中。

2.可可粉分次加到煉奶中，攪勻至稠身及固態。

3.容器中墊保鮮紙，加入煉奶朱古力混合物並壓平，封好、放入雪櫃冷藏2小時。

4.桌上灑可可粉，倒出朱古力，切塊，灑可可粉並搓成理想形狀，再灑上可可粉，即成。



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資料來源：Nino's Home