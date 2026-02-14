朱古力食譜｜松露朱古力材料只需2種！簡單易整3貼士點切不黏刀？

朱古力食譜｜松露朱古力食譜｜整朱古力最懶的做法，就是把現成朱古力煮溶，倒進模具變成新的形狀便算。其實朱古力也有好味又簡易做法，今次分享的松露朱古力食譜只需2種材料零難度，賣相卻不輸給高級朱古力店出品！



松露朱古力食譜｜松露朱古力材料：可可粉、煉奶

日本YouTuber Nino's home分享「松露朱古力」的食譜短片，網民大讚易整又好味。製作這個朱古力只需可可粉和煉奶兩種材料，無需加現成朱古力，簡單到不得了，保證連冇經驗的甜品新手都一定做到！

切開朱古力，裡面帶點晶瑩。

松露朱古力食譜

材料：

煉奶240克

可可粉100克

做法：

1. 煉奶於鍋中加熱，邊煮邊攪，直至煉奶微微冒泡即可關火，把煉奶倒入大碗中備用。

2. 將可可粉分次加入煉奶中並攪勻，煉奶朱古力漿會愈來愈稠身，當全數可可粉都加到煉奶時，煉奶混合物已差不多變成固體狀。

3. 容器中鋪上保鮮紙，將混合物放入，把煉奶朱古力壓平，密鋪在容器中，再鋪上保鮮紙，冷藏2小時。

4. 桌上灑可可粉防黏，並倒出煉奶朱古力，平均地切成理想中的大小後，灑上可可粉。

5. 搓成你喜歡的形狀，再灑上可可粉，松露朱古力即成！

如家中沒有煉奶，可改用600克牛奶、170克糖和15克牛油混合並代替；想有另類特色，也可以阿華田粉代替可可粉，甚至是灑上其他可食用的粉末裝飾。

成功小貼士

1. 煉奶切勿加多

多加煉奶會導致朱古力漿越來越硬，難以攪拌。

2. 使用矽膠鏟

材質方面，矽膠鏟比木鏟更容易攪拌朱古力漿，且漿糊不易沾在鏟上。

3. 刀鋒沾可可粉更易切

若冷藏完發覺朱古力太軟身很難切，可在刀鋒沾點可可粉，並只用這部分來切朱古力。

資料來源：Nino's Home