脂肪肝｜常吃水煮白烚食物體重不跌反升？快速減磅容易引發脂肪肝

「脂肪肝」這個病你一定聽過，一般會出現在40歲以上人士身上，但近年確實有年輕化趨勢，沒想到就連小學生都中招！台灣醫學節目請來醫生講解肥胖等問題，一位腎臟科醫生就指，自己曾治療一位患有脂肪肝的小六生，即使他的飲食以清蒸、水煮為主，還是愈吃愈肥，甚至罹患脂肪肝，究竟背後原因是什麼？



脂肪肝易致中風甚至肝癌

台灣醫學節目《醫師好辣》，早前的一集請來5位醫生與營養師講解肥胖等問題，當中提到喝酒過量、脂肪肝等，脂肪肝指內臟累積過多脂肪，病人有較高機率有高血脂、動脈硬化等問題，增加心肌梗塞與腦中風的風險，最終甚至演變成肝硬化或肝癌。節目上，肝膽腸胃科醫生張振榕就指出，脂肪肝一般分酒精型和非酒精型，但無論有沒有喝酒，光吃不運動，都容易導致脂肪肝。

非酒精性脂肪肝更普遍

在香港，非酒精型脂肪肝比酒精型脂肪肝更為普遍， 成年人的患病率為27.3%，而每年的發病率則為3.4%。非酒精性脂肪肝病顧名思義，是指患者很少喝酒，但肝臟仍然會囤積過多的脂肪。脂肪肝可發展為脂肪肝炎，若沒有合適的治療，會導致肝臟產生類似疤痕的纖維組織，甚至造成更多無法復原的傷害，最嚴重的情況下，有可能演變為肝硬化或肝衰竭。

非酒精性脂肪肝病，在任何年齡層的人都有可能發生，不過肥胖者、第二型糖尿病患者，以及有心臟病的中年族群風險較高。不過只要避開危險因素，如好好控制體重、膽固醇或三酸甘油脂，還是有機會逆轉或降低發作的風險。

無論你有否經常飲酒，若飲食習慣不良，都有機會患脂肪肝。（VCG/ GettyImages）

清蒸水煮餐愈食愈肥？

儘管知道很多都市病都有年輕化現象，卻沒想到就連11、12歲的小六生都中招，腎臟科醫生洪永祥就分享自己遇過的案例，對方本來是一個70公斤重的肥仔，最愛吃炸雞扒，後來因健康因素決定減肥，於是戒掉煎炸食物，以清蒸和水煮飲食為主。不過，他改變飲食習慣後，竟然變得更重，體重一年間暴升至80公斤，去醫院抽血發現肝功能異常，並患有中度脂肪肝。醫師說：「年紀大的人患脂肪肝，可能是飲酒所致，但小朋友就一定是飲食有問題。」

肝膽腸胃科醫生張振榕剖析脂肪肝的4大隱藏原因，並指即使體型瘦削也有機會患脂肪肝。（電視截圖《醫師好辣》）

台灣腎臟科醫生洪永祥指出，自己診斷過的脂肪肝病人中，有一位是小學六年級學生，其體重達至80公斤，並屬於中度脂肪肝患者。（電視截圖《醫師好辣》）

患者的母親相當驚訝，為何吃清蒸和水煮的食物後，體重不跌反升，醫生細問方發現，原來這名小學生平時都吃水餃、小籠包等，偶爾會喝酸辣湯，更自爆有時一餐會食20隻水餃。張振榕醫生指，水餃1隻大約50至60卡熱量，而洪永祥醫生就補充：「水餃、湯包其實就是麵粉包住五花肉，很油膩，而酸辣湯有勾芡，熱量也很高。」

該名脂肪肝小學生和他的母親，以為多吃白烚食物就能減肥，於是常常吃水餃，但醫生就指水餃是以麵粉皮包住肥肉，其實熱量不低。（資料圖片 / 李賢華攝）

酸辣湯濃稠的質地，是因為用了生粉水來勾芡，醫生指熱量不低。（資料圖片/鄧倩螢、高天馳攝）

後來，醫生要求這小學生再改飲食習慣，戒水餃並多吃菜，因為蔬菜有膳食纖維，能把油脂包覆住再排掉，又能為人帶來飽肚感。小六生依著這方法去做，結果半年減去20公斤，由中度脂肪肝變輕度脂肪肝，真是萬幸。

資料來源：《醫師好辣》