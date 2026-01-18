筷子含菌超標排名｜1款洗後比馬桶髒8倍！專家籲勿買+洗筷子3貼士

筷子含菌超標排名｜洗筷子貼士｜筷子，是日常飲食必用的食具，看似清洗乾淨後的筷子，原來仍暗藏大量細菌，有專家進行檢測，發現4款材質的筷子有3款都含菌量超標，而帶有坑紋的筷子更高出65倍！究竟哪一款材質的筷子清洗後細菌含量最高？哪款最低？如何洗筷子才正確？

攝影：余曉彤



4種材質筷子清洗後檢測

木筷子：含菌量超標3.3倍

清洗後的筷子原來並非如我們想像中般乾淨，據台灣東森電視台報道，輔英科大保健營養系助理教授李政達檢測4種材質的筷子清洗後的含菌量，包括木筷子、竹筷子、仿瓷筷子及不鏽鋼筷子。李教授在已清洗好的筷子（清洗乾淨後再放入乾碗機烘乾）上塗抹無菌水，把採樣放進試管，放進冷光儀檢測含菌量，檢測結果發現共3種材質筷子的含菌量遠超過標準值的200個單位，結果令人驚訝。木筷子的細菌含量最高為660個單位，比標準值高出3.3倍。

清洗乾淨後的筷子暗藏大量細菌。

請按圖看各材質的筷子清洗後細菌含量（由含量高至低排列）：

竹筷子：含菌量超標65倍 「有坑紋」比「冇坑紋」高37倍

此外，李教授以同樣方式檢測了有坑紋的竹筷子，結果發現其含菌量比起普通竹筷子更多，前者的清洗後細菌含量為13000個單位；後者的清洗後細菌含量為350個單位，足足高出37倍，與標準值（200個單位）高出65倍。倘若將單位換成細菌數，每克約含10億以上的細菌，比馬桶蓋骯髒7-8倍。

帶有坑紋的竹筷子比普通筷子的含菌量高出37倍。

筷子清洗｜定期消毒 專家3大建議

筷子清洗後仍含有大量細菌，因為很多食物殘渣如湯汁、醬汁等仍會藏在材質的縫隙中，除了平時使用後應單支使用百潔布來回刷淨外，每星期也要消毒一次，確保縫隙中的污垢完全去除，即使是竹筷、木筷亦能安心使用。李教授更提出了3個安全使用筷子的貼士，避免惡菌從口入。

將筷子在手心來回滾動清洗不適當，平時使用後應單支使用百潔布來回刷淨。

請按圖看安全使用筷子貼士：

+ 3

專家建議 安全使用筷子貼士

1. 定期將筷子清潔、消毒

每星期消毒一次，將筷子放入滾水加熱約1-2分鐘後瀝乾，再放入乾碗機高溫殺菌。竹筷、木筷不宜放入洗碗機，因材質容易吸水發霉。

2. 選購無刻紋、顏色平實的筷子

有坑紋的筷子易藏細菌；顏色花哨的筷子或會含色素等重金屬，長期使用恐怕會攝入體內。

3. 定期更換筷子

若然筷子用舊了便要更換，特別是發霉的。

參考資料︰台灣東森新聞