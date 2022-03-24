太陽蛋做法｜微波爐叮太陽蛋示範　煎太陽蛋4貼士半熟蛋黃易掌握

煎太陽蛋（Sunny-side up），圓圓黃黃的像太陽一樣，一面煎至微焦，另一面是半熟的蛋黃，煞是吸引，看着令人心情愉快一些。入廚新丁煎太陽蛋，跟着以下5步，成功率大增。而最叫人充滿驚喜的是用微波爐煮太陽蛋！不用怕雞蛋會在微波爐內「爆炸」。



吃早餐或早午餐，你喜歡吃甚麼雞蛋？太陽蛋（Sunny-side-up egg）、雙面全熟荷包蛋（Over-egg）、炒蛋（Scrambled eggs）、半熟水煮蛋，淋上荷蘭醬（Eggs-benedict）、 水波蛋 /半熟水煮荷包蛋（Poached egg）、 全熟水煮蛋（Hard boiled egg）、煎蛋捲/奄列（Omelette）？一隻雞蛋可以變出五花八門的花樣，難怪本來廉價的食材，經一番工夫後，再加上伴菜，Café或西餐廳內一份早餐或早午餐的價錢要盛惠港幣百多元。

最美味的炒滑蛋、煮水波蛋、水煎荷包蛋、溏心蛋、溫泉蛋、蒸水蛋…有興趣的話可以按連結重溫。今次要做太陽蛋，烹調方法兩個︰（一）用易潔平底鑊、（二）用微波爐。

太陽蛋（Sunny-side-up egg）

易潔平底鑊煎太陽蛋

煎太陽蛋，對入廚老手來說駕輕就熟，你問他們的話，就簡單答你︰「開油鑊，擺隻蛋入去煎，咪得囉！睇你要燶邊抑或唔燶邊啦！」恐怕不黯入廚的人難明箇中真締。在家中煎太陽蛋，寧願少油煙，也不想開大油鑊要燶邊蛋，白白淨淨的太陽蛋自有風格，跟以下４個步驟一定成功。

1.將雞蛋打在細碗裡。

2.平底鑊上均勻抹油。

3.用細火慢煎，不要移動。

4.不用反轉，加少少水冚蓋焗片刻。



用易潔平底鑊煎太陽蛋，十分簡單。

按圖看易潔平底鑊煎太陽蛋示範︰

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微波爐煮太陽蛋

用微波爐煮太陽蛋，看來有些不可思議，微波爐一向是雞蛋的禁地，因為雞蛋在微波爐加熱，會引起「爆炸」，實在有幾分危險。但在好奇心驅動下，嘗試用微波爐內煮太陽蛋，原來可行，而且沒有釀成「爆炸意外」。

用微波爐煮太陽蛋也是可行。

微波爐煮太陽蛋4步，方法好簡單︰

1.用清水打濕一個可微波的碟/盤，稍微甩乾。

2.用牙籤/竹籤在蛋黃上戳幾個孔（約6-7個），孔之間留點距離，蛋白氣泡也要刺破。

3.蓋上可微波的膠蓋（重量要較輕），不宜用玻璃碗/瓷碟。

4.用500W/50P/中火漸進式加熱，先加熱30秒，再來30秒，再來30秒完成。（示範的太陽蛋加熱了3次）



按圖看微波爐煮太陽蛋示範︰