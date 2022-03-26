烚蛋貼士｜保溫杯烚蛋簡單3步免開火易撐握　溏心蛋溫泉蛋焗幾耐?

烚蛋不一定要開火，利用保溫杯/燜燒罐的特性也可以進行無火烚蛋，燜焗不同時間更可「煮」出溏心蛋和溫泉蛋，比起開爐煮的更容易掌握。

攝影：余曉彤



雞蛋營養豐富，在眾多的烹調雞蛋方法中，帶殼烚蛋營養損失最少又最簡單且飽肚，隨著烚蛋時間的長短更令蛋白、蛋黃「變樣」，最受人喜愛的大多是溏心蛋和溫泉蛋，麵食、丼飯加一隻半熟蛋日式風味即時大增。在網上搜尋「烚蛋」也找到不少成功貼士，如加鹽、大滾水中放入雞蛋等，但這些通通太麻煩，以下所用的烚蛋方法好比還原基本步，只需利用保溫杯/燜燒罐和熱水，「煮」出自己喜愛的烚蛋。

烚蛋不一定要開火，利用保溫杯/燜燒罐的特性也可以進行無火烚蛋。（Trang Doan／Pexels）

保溫杯烚蛋只需3步 沖凍水降溫助脫殼

記者以往煮烚蛋總是波折重重，即使跟足步驟，總會遇到不同問題如蛋白黏蛋殼、蛋白仍未凝固等，因此發現「保溫杯烚蛋」此方法時感到新奇，認為保溫杯/燜燒罐的溫度穩定性比自己控制爐火來得高，看似更易一次成功。「保溫杯烚蛋」做法非常簡單，只要洗乾淨雞蛋，先用熱水預熱保溫杯，再把放進雞蛋保溫杯便可，連電磁爐也不用開。

保溫杯烚蛋只需3步驟，不用開火將生蛋「煮」成熟蛋。

請按圖看「保溫杯烚蛋」做法：

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12分鐘溫泉蛋；17分鐘溏心蛋；22分鐘水煮蛋

記者根據水煮蛋的烹煮時間作出試驗，嘗試縮短時間來燜焗出溫泉蛋和溏心蛋。根據測試，燜焗12分鐘蛋白變得凝固，蛋黃也開始變稠，接近溫泉蛋；燜焗17分鐘的蛋白更固定，蛋黃是溏心；燜焗22分鐘的蛋白與蛋黃也完全凝固，有充實的質感。不過需留意每一個保溫杯/燜燒罐的保溫效能不一，效果未必一樣，時間可作參考。

由左至右：燜焗12分鐘成溫泉蛋；燜焗17分鐘成溏心蛋；燜焗22分鐘成水煮蛋。

「保溫杯烚蛋」做法

1. 保溫杯內注入熱水預熱，加蓋略搖晃1分鐘，倒水。

2. 將雞蛋放入保溫杯內，注入熱水蓋過雞蛋表面，加蓋靜置15-20分鐘，倒水。

3. 雞蛋沖凍水降溫，在表面敲出裂紋去殼，即成。



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