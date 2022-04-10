去水腫食物｜木瓜桑葚8大食物利尿防虛胖　夏天湯水推介健脾除濕

WFH時間太久，大家有沒有胖了？夏季即將來臨，想減肥的該是時候起步。「肥胖」問題，也許不少人聽聞有實胖及虛胖兩種，虛胖即是有「水腫」的情況發生，水腫也會讓人看起來比實際上胖。台灣腎臟科醫生陳彥成在個人社交平台上分享8種幫助消水腫的食物。



8種食物有助去水腫 預防虛胖

利尿、消水腫的食物，有助改善虛胖、水腫問題，包括冬瓜、紫菜等，這些食材在夏天時候亦是常用食材。

按圖了解8種食物有助去水腫︰

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水腫由「濕」所致 去濕健脾要同步

此外，水腫問題可能由「濕」所致，水腫令體液流動不暢順，又加重濕狀，濕重容易使人特別疲倦，去濕湯水在春夏期間可助利水除濕，去水腫及清熱消暑。註冊中醫師潘仲恆曾表示荷葉去腫利濕的功效其實也不錯，它亦能清熱消暑；綠豆也有助消暑利尿。此外，去濕亦要健脾，必須同步進行，脾虛致濕重，脾更虛、濕更重，適合加健脾、補脾的蓮藕及蓮子煲湯。相關文章︰【夏天湯水食譜】蓮藕綠豆薏仁湯 利水除濕清熱消暑去水腫

蓮藕綠豆薏仁湯食譜

參考資料︰陳彥成醫師 Yen-Cheng ChenFB

哪些食物有助去水腫？ 冬瓜、芹菜、紫菜、紅豆、薏仁、木瓜、黑豆、桑葚





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